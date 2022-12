El pasado 25 de septiembre Paola Murcia empezó la búsqueda de Justin, su mascota, luego de que se perdiera por más de 30 días en las calles de Bogotá. El miércoles 30 de octubre una mujer lo encontró, pero ahora no quiere devolver al animal, pues, según dice, presuntamente muestra signos de maltrato.



Desde entonces, la dueña ha emprendido una fuerte contienda para poder recuperarlo, pero no se ha podido llegar a un acuerdo y manifiesta que las autoridades no le han brindado ninguna asesoría o apoyo.



“El día de ayer (primero de diciembre) tuvimos una conciliación en la Casa de la Justicia. Espere alrededor de unos treinta minutos, ella no llegó, no hizo presencia, tampoco justificó su ausencia. Entonces nos dijeron que esperáramos tres días hábiles y podríamos instaurar acciones legales”, dijo Murcia a ‘Caracol Noticias’.



Ante el hecho, convocó a un plantón pacifico fuera de la casa de la mujer que tiene en su poder a Justin para presionarla y tome la decisión de devolverlo: “Aún no entiendo el motivo por qué no lo quiere entregar, si le he dado todas las pruebas suficientes y ella también mandó fotos de la tenencia de él”, agregó.



Una mujer se encontró al perrito y no quiere devolverlo a su dueña a pesar de las pruebas. Foto: Archivo particular

De acuerdo con lo dicho por Murcia, la implicada no ha querido devolver al can porque presuntamente manifiesta signos de maltrato; no obstante, la dueña dice que es porque lleva más de un mes perdido en las calles.



“Le pido que por favor nos devuelva a Justin, no veo el motivo por el cual deba tenerlo. El problema está en ella, si ella estuviera positiva para hablar civilizadamente y decir le entrego su perro, créame que yo omitiría todo”, expresó.



“Empezaríamos de cero porque en nuestra familia, en nuestro hogar, no hay rencor. Pero si no es así, no es amenazar, sino que simplemente no me deja otra opción. Yo quiero recuperar mi perro, así sea por la vía legal”, añadió.



