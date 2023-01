Cientos de internautas se han conmovido con la desgarradora historia de una perrita abandonada en un albergue de Estados Unidos. El animal habría llegado con una inquietante carta que podría sacarle más de una lágrima a cualquiera.



El refugio McKamey Animal Center, ubicado en Tennessee, llegó a hacerse cargo de la mascota luego que un buen samaritano la viera caminando sola con su correa, según una publicación realizada en la cuenta oficial de Facebook del propio albergue.

Ella es Lilo, la perrita abandonada Foto: Facebook: McKamey Animal Center

En su collar portaba el desgarrador escrito que se ha vuelto viral en las redes sociales. “Mi nombre es Lilo. Por favor, ámame. Mi mamá no puede mantenerme y no tiene hogar con 2 niños. Hizo todo lo que pudo, pero no pudo obtener ayuda. Cuesto demasiado para ella. Ella realmente me ama y soy una gran perra y me encanta que me amen. Por favor, no abuses de mí”, escribió la dueña.



Los funcionarios del recinto no dudaron en responder la carta a través de sus plataformas digitales con la esperanza de que la mujer pudiera leer que su mascota está a salvo.



“Lamentamos mucho que hayas tenido que tomar la decisión de dejarla atrás. Sabemos que muchas personas están luchando por cuidar a sus mascotas en este momento. Sabemos lo difícil que debe ser renunciar a un animal que claramente amaste porque no puedes darle el cuidado que ella necesita. Lo entendemos”, escribieron.



Así mismo, reportaron que harán todo lo posible para que Lilo tenga una vida digna en el refugio mientras se hacen todos los intentos posibles por conseguirle una nueva familia; no obstante, aclararon que si la dueña se animaba nuevamente a tenerla le iban a brindar la ayuda necesaria.



“Queremos que sepas que ella está a salvo, y que la cuidaremos mejor. Nuestro personal y voluntarios la amarán, mantendremos su nombre, y te prometemos que haremos todo lo posible para encontrarle un maravilloso hogar nuevo”, mencionaron en su cuenta de Facebook.



“Pero si estás leyendo esto, esperamos que vengas a reclamarla. Te ayudaremos con lo que necesites para cuidarla, en la mejor medida de nuestras habilidades. Lilo definitivamente te extraña, y nada nos gustaría más que verla volver con la familia que ama. De cualquier manera, por favor, sepan que entendemos, no juzgaremos, y estamos aquí para ayudar de la manera que podamos”, acotó el albergue.



Lilo se encuentra con su dueña



Precisamente en otro post se evidenció que la mujer efectivamente logró ver la publicación y se puso en contacto con el refugio. En las imágenes se puede ver a la persona abrazando con todas sus fuerzas a su mascota, luego de una separación forzosa.



“Aunque aún no podemos compartir muchos de los detalles contigo, estamos trabajando activamente con la familia para establecerles un lugar seguro, refugio y recursos para permanecer juntos y hacer frente a las personas sin hogar”, se lee en la descripción.



