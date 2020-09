Perrito al que dejaron ‘vestido y alborotado’ ya encontró nuevo hogar

View this post on Instagram

Queremos contarles que Vicente ya fue adoptado por una hermosa familia que lo amará toda la vida. Gracias a todas las personas interesadas, nunca pensamos que su historia fuera a llegar tan lejos.🥳 Aún tenemos más de 40 peludos en la fundación esperando un hogar.❤️Nos pueden escribir por interno para compartirles a los peludos y el formulario de adopción con los requisitos.