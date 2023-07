Vanessa es un perro pitbull que esperó 11 años en un refugio para ser adoptada. Un suceso que no es frecuente, ya que suele ser difícil que las personas decidan rescatar mascotas en edad adulta.



En julio de 2012, esta perrita fue acogida por el Centro de Rescate Villalobos, en Louisiana, Estados Unidos, luego de que un hombre la abandonara en el refugio porque no deseaba llevarla con él a su nueva casa.

“Su dueño la trajo en la parte trasera de un camión de mudanzas cuando era una cachorra. No quería llevársela con él en su mudanza”, dijo Tia Torres, miembro del Centro de Rescate de Villalobos, en entrevista con 'Newsweek'.



(Le puede interesar: Trotski: perro salvó a una familia de quedar sepultada por avalancha en Quetame).



A tan solo meses de nacida, esta perrita no contaba con el apoyo ni el amor de sus dueños y al parecer tampoco con el mínimo de cuidado necesario, pues esta llegó al lugar con una deshidratación a causa de un golpe de calor, mientras estaba encerrada en el furgón de mudanzas.



"No la querían. Su pequeña vida apenas comenzaba y ya no la querían, estaba a minutos de morir de un golpe de calor en la parte trasera de ese camión sofocante durante la época más calurosa del año en el estado de New Orleans", expresó la mujer.

Facebook Twitter Linkedin

A tan solo meses de nacida, esta perrita no contaba con el apoyo ni el amor de sus primeros dueños. Foto: Página oficial: Villalobos Rescue Center

Por suerte, Vanessa fue salvada y encontró un hogar en el refugio al sur de Louisiana, que tiene a cargo 500 perros en la actualidad, según la página oficial de la organización.



(Siga leyendo:¿Qué vitaminas deben tomar los perros para subir de peso? ).



“Comenzamos en los años 90 con un rescate perros lobos y luego agregamos el otro canino difamado a nuestra lista: los pitbulls”, explicó Torres al medio anteriormente mencionado.

El gran momento

Aunque sus cuidadoras desconocen el porqué Vanessa no fue escogida para ir a un nuevo hogar durante más de una década, no perdían las esperanzas de encontrarle una gran familia que la recibiera.



El pasado 14 de julio, esta perrita fue llevada a una nueva casa por un antiguo adoptante del refugio, que tuvo dos caninos anteriores del mismo lugar, pero que fallecieron a causa de la vejez.



(Lea también: Gallina que nació con cuatro patas fue rechazada por otras aves y busca hogar).



“¡Vanessa tiene una nueva casa con uno de nuestros antiguos adoptantes! Ella dejará New Orleans para dirigirse a Delaware la próxima semana”, mencionó el centro en su cuenta de Facebook.



Debido a un programa para perros mayores que tiene la institución, los cuidados de esta tierna pitbull están cubiertos, así que su nueva familia solo debe enfocarse en darle mucho amor y contribuir a mantener su calidad de vida hasta el final de sus días.

Adoptamos un perro viejo y eso nos cambió la vida



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias