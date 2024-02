Permaneció años con estos malestares sin saber que era una grave enfermedad cerebral

El cuerpo tiene diferentes maneras de expresar cuando algo no anda bien. Los síntomas según los distintos padecimientos varían y, de acuerdo con las características de cada persona, es que pueden presentarse diversas situaciones. Desafortunadamente en muchos casos un mal diagnóstico puede ocasionar que las personas tengan una mala calidad de vida por años, hasta que finalmente se descubre la verdadera razón de sus malestares, tal como le sucedió a una mujer que sufre un grave padecimiento mental.

Por años, Evie Meg, de 23 años, quien vive en Inglaterra, fue diagnosticada por los médicos con un cuadro de ansiedad. Pero en realidad presentaba una afección cerebral debilitante. Tras años sin un correcto tratamiento, finalmente puedo ponerse en contacto con los especialistas que concluyeron que sufre del síndrome Tourette, que le causaba convulsiones y encefalitis basal, es decir una forma grave de inflamación cerebral.

Según un artículo de The New York Post, actualmente la joven está recaudando dinero para ayudar a financiar su tratamiento, y como parte de ello solicita el apoyo de la comunidad en TikTok en donde ya acumula más de 16'000,000 de seguidores. En un inicio acudió a la red social con la intención de exponer sus síntomas, pensando que podría encontrar alivio y empatía, no se imaginaba que, en 2021, una de sus seguidoras, que tiene encefalitis, le ayudaría a obtener un diagnóstico correcto.

Cabe señalar que Evie no presentó síntomas de su padecimiento sino hasta la adolescencia. Compartió que cuando tenía 14 años comenzó a tener ansiedad y desarrolló fobia a asistir a la escuela, tanto que tuvo que recibir educación en casa. Cuando ingresó a la universidad aparecieron nuevos síntomas como temblor en su hombro y convulsiones. Los médicos le dijeron que se debía a su ansiedad mental. Pero en 2018 llegó a tal grado que quedó paralizada de la cintura hacia abajo durante un mes. Fue entonces cuando comenzó a documentar todo lo que estaba experimentando en línea sin imaginar que eso la llevaría a mejorar.

TikTok la ayudó a encontrar su verdadera enfermedad

Luego de que comenzará a documentar todos sus síntomas y su progreso tras haber perdido movilidad en la parte inferior de su cuerpo, Evie comenzó a ganar seguidores, y una de ellas la contactó diciéndole que tenía una condición y estaba convencida de que probablemente también era su caso. La chica de Estados Unidos le dijo todos sus síntomas y cómo es que habían llegado a su diagnóstico.

Evie entonces buscó a un especialista en Inglaterra que pudiera ayudarla mientras seguía lidiando con dolores intensos y fuertes cambios de humor. Finalmente un doctor le recetó un medicamento a través del cual comenzó a mejorar rápidamente. El reto fue que, dado que su enfermedad pasó desapercibida durante muchos años, los antibióticos que le recetaban solo le funcionaban durante un tiempo.

Su historia ha continuado su curso y afortunadamente su familia encontró una clínica en Polonia especializada en encefalitis que le ha brindado un tratamiento especial para que siga mejorando. Ahora el problema es que le costará alrededor de US$25.3000, razón por la cual iniciaron una campaña de recaudación de fondos a través de la que no solo buscan los recursos para su tratamiento si no ayudar a otras personas que podrían estar sufriendo la misma condición a encontrar un diagnóstico correcto.