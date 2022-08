Craig Bennett, periodista australiano de espectáculos del programa Studio Ten, perdió un diente durante una emisión en directo cuando estaba dando una noticia sobre Hollywood.



El periodista, de 59 años, presentaba su reportaje cuando, de repente, se destuvo. "Creo que mi diente está a punto de caerse", dijo Bennett, en medio de la conmoción.



Sarah Harris y Tristan MacManus, sus compañeros en estudio, de inmediato, se alertaron, pues notaron que el periodista no lo decía en broma. "Craigie, Craigie, ¿estás bien? ¿Mordiste algo?", le dijo Harris en ese momento. Él le respondió: "no puedo creerlo".



Pero pronto el momento se tornó gracioso cuando el periodista deja caer el diente y lo muestra en cámara. Sarah y Tristan estallaron de risa cuando Craig habló del incómodo incidente: "No es algo que se vea en la tele todos los días, ¿verdad? Ahora estoy silbando mientras hablo", dijo el periodista de espectáculos.



Sarah detuvo el informe y le dijo a Craig que tendría que hacer una llamada de emergencia a su dentista. "Lo haré. Sabía que no tenía que haber mordido ese bizcocho duro para desayunar" le respondió él, quien explicó que sabía que su diente estaba un poco flojo, pero que creía que pasaría la mañana.



Vea el video a continuación.

Craig se disculpó con la audiencia y volvió más tarde, durante la emisión de la mañana, para continuar con su informe.



"Como buen soldado, seguiré adelante. Sé que la cámara está en algún lugar cerca de la parte trasera de Bourke [ciudad de Nueva Gales del Sur], así que no se puede ver de cerca esta boca infernal", bromeó. "Seguiré adelante. Soy imperturbable".