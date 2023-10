Periodista Laura Camila Vargas denuncia extorsión con fotos íntimas tras doble robo

Durante los últimos meses la inseguridad que acecha a Bogotá se ha convertido en una gran preocupación para los ciudadanos y visitantes a la capital de Colombia, sin embargo, las diferentes instituciones aseguran que no cuentan con el personal necesario para abarcar todos los sectores de la ciudad.

En el mes de julio del 2023, la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá indicó que, en promedio, 400 personas son víctimas de hurto cada día en la ciudad. Así mismo, aseguran que durante lo que va corrido del 2023, los hurtos en la capital del país han aumentado un 28,1%.

Recientemente, la periodista Laura Camila Vargas, quien trabajó como reportera en EL TIEMPO Casa Editorial, denunció por medio de sus redes sociales haber sido víctima de dos robos en menos de un mes y además de extorsión por parte de los delincuentes.



“Van a publicar mis fotos en bola, o bueno, al menos con eso me está extorsionando el ladrón que se robó mi celular”, comenzó diciendo la periodista Vargas.



Laura Camila Vargas es una reconocida periodista en redes sociales, pues durante los últimos años ha logrado construir una gran comunidad, ya que cuenta con más de 300 mil seguidores.



“Hace menos de un mes me raparon mi bolso en el centro, mientras almorzaba en la Séptima peatonal, hay tenía, dos celulares, el portátil, las llaves del carro, mi billetera, el trípode, los micrófonos, mejor dicho, media vida”, contó la periodista.

“Hace pocos días me volvieron a robar horrible, porque había hecho un esfuerzo enorme para comprar de nuevo el celular, que es mi herramienta de trabajo, como ustedes saben. Esta vez el robó, fue en el parque donde saco a mi perro a pasear, una moto intentó atropellarme y otra me quitó el celular de las manos y lo peor fue que yo bloquee el iPhone, lo puse en modo perdido y en horas de la noche el ladrón comienza a escribirle a mi mamá”, relató.

@lauracamilavargas96 🚨DENUNCIA 🚨Ayudenme a compartir lo que pasó. Realmente me sorprende la negligencia de las autoridades en este tipo de casos. ♬ sonido original - Laura Camila Vargas

La extorsión con amenazas de publicar fotos íntimas



La periodista Laura Camila Vargas contó que aunque bloqueó el teléfono, lo reportó como perdido y bloqueó el IMEI, el delincuente accedió a los archivos que allí guardaba y a sus redes sociales, por lo que la amenazó con publicar varias fotos íntimas en su perfil de redes sociales.



“Nos comenzó a extorsionar diciendo que iba a publicar en mis redes sociales algunos ‘nudes’ míos que encontró en el celular, si no le daba el código para desbloquear el iPhone. Además, así comenzó a enviarle fotos mías a varios de mis contactos, al menos a 15 personas, eso es una clara violación a mí intimida”, aseguró.



“Fui a la Fiscalía, puse el denuncio y de allí me mandaron al Gaula porque me estaban extorsionando. Me dijeron que no fuera a ceder dando el código, porque después siguen pidiéndome dinero, otras cosas, etc. Entonces le dije al tipo, publíquelas, no me importa y me dijo que me daba el celular a cambio de 2.700.000 pesos, entonces le dije que sí, con el fin de que pudiéramos capturarlo y de recuperar mi celular”, contó la periodista.

“Entonces ‘negociamos’ y entonces me puso un punto de encuentro, en la calle 13 con Caracas, en uno de los centros comerciales que quedan por ahí. El Gaula sabía y me dijeron que no me podían ayudar porque yo había entrado a ‘negociar’, además la Fiscalía también sabía y aunque quedaron de ayudarme con el número del cuadrante de la zona donde me iba a encontrar con el ladrón, pero pasaron las horas y jamás me enviaron nada”, agregó.

“En el Gaula, Jhon Pulido y en la Fiscalía, María Fernanda Garavito les rogué por ayuda y nadie hizo nada, por eso es que todos los celulares robados terminan en el mismo punto de la 13, todos lo saben y nadie hace nada”, aseguró.



Tras la denuncia de la periodista, los usuarios de las redes sociales se han manifestado y han contado sus propias historias: “Una vez me robaron y tenía la ubicación en tiempo real, los seguí con mi novio por una hora, en el 123 me colgaron dos veces”, “¿Fiscalía y Policía de Colombia que pasa con ustedes? Les cuesta mucho cumplir con su trabajo”, “Sí que es frustrante saber cómo quienes "están para protegernos y valer nuestros derechos" son los primeros en dar la espalda”, entre otros.

