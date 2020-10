Temor por periodista que fue grabada desnuda mientras barría en casa

La periodista argentina Carolina Haldemann, que es parte del programa ‘Pampita Online’, de ‘NetTV’, fue vulnerada en su intimidad al ser grabada sin su consentimiento por ‘hackers’ que aún no han sido identificados. El hecho lo realizaron tras acceder al portátil de la víctima.

“Mi computador había quedado abierto porque yo había tenido clase de inglés y había descargado unos archivos. Y la única aplicación que había abierto ahí era Twitter, red social que también me ‘hackearon’”, dijo la presentadora a ‘Teleshow’, una sección del portal ‘Infobae’.

Aseguró que se dio cuenta del ‘hackeo’ en la noche del 19 de octubre al recibir mensajes de una compañera de trabajo, Paula Galloni, y otras personas. Sus conocidos le preguntaron si había publicado un video de ella limpiando su casa desnuda, enviándole capturas de pantalla.

“Ahí fue cuando me di cuenta de que no me dejaba entrar a mi cuenta de Twitter, me daba error”, agregó.



Ese video fue grabado desde la cámara de mi computadora violando mi intimidad sin que yo sepa. No se desde cuando esta tomada mi pc. #MIEDO — Carolina Haldemann ♡ (@CaroHaldemann) October 20, 2020

“No sé desde cuándo están espiando mi casa. Cada vez que abrí mi computador espiaban mi casa. ¡Es horrible!”, aseguró en su programa, ‘Pampita Online’.



La argentina aclaró que ya habló con un especialista en informática que le explicó que lo que le hicieron fue ‘camfecting’, que consiste en ‘hackear’ lo que captan la cámara y el micrófono de cualquier dispositivo electrónico.

Señaló que bloqueó y denunció masivamente el video que circulaba por Twitter, pero fue subido de nuevo a redes sociales: “No sólo volvieron a publicar la grabación, sino que también se la mandaron a todos mis contactos”.



Aunque Haldemann descargó un antivirus y protegió su computador es probable que el ‘hacker’ tenga más imágenes o videos suyos.

La también presentadora de ‘Trasnoche 26’ calificó como ‘aterrador’ el hecho de que la hayan grabado en su casa sin que supiera.



“No es que yo tenía un video porno y me lo robaron: me grabaron y me escucharon quién sabe cuánto tiempo. Es una violación a la intimidad y no te lo esperas. La verdad es que me dio mucho miedo”, confesó, al tiempo que afirmó que ahora mantiene en un cajón cerrado su portátil.

Finalmente, en sus cuenta de Instagram y Twitter, recomendó a sus seguidores que tapen la cámara de sus computadores para que no pasen por lo mismo que tuvo que atravesar ella.

Tapen la cámara de sus computadoras. Hdp hay en todos lados. No dejes que te lo hagan a vos #MIEDO #hackeos — Carolina Haldemann ♡ (@CaroHaldemann) October 20, 2020

