Una reportera se ha hecho mundialmente famosa por haber vuelto viral uno de sus trabajos periodístico en la ciudad de Madrid. Sin embargo, lo que debía ser una nota sobre el metro de la capital española se convirtió en el que podría ser uno de los blooper del año para la profesión.



Sandra Mir, periodista del canal ‘Telecinco’, se encontraba haciendo una nota sobre el fin de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el transporte público. La periodista se estaba en la estación Plaza de Castilla , por lo que decidió registrar el comportamiento ciudadano, luego de que la alcaldía sacase la normatividad.

Para ello, se subió en uno de los trenes que había llegado a la zona, realizó un paneo, se bajó y a los pocos segundos se cerró la puerta, dejando a su camarógrafo atrapado al interior del vagón. Mir, un tanto atónita, expresó: “Ay mier*”, mientras el metro avanzaba.



“No hay nada más gratificante que miles de personas me digan que no paran de reírse con este vídeo, ¡así que mañana prometo subir otro más!”,escribió horas después al ver la reacción de los internautas, quienes han reproducido el registro más de 3,8 millones de veces.



El hecho ocurrió previo a su salida al aire, pues era un “falso directo” que quería hacer antes de entrar en acción ante la audiencia; no obstante no salió como esperaba y dejó huella por lo jocoso que fue el momento. El camarógrafo que quedó atrapado en el transporte público también dio sus opiniones sobre lo ocurrido.



“Las risas de todo el vagón cuando se cerraron las puertas fueron de merecer. Los que lo habían visto se lo contaban a los que no, aunque no se conocieran, y entre carcajada y despiporre llegué a la siguiente estación. Fin (...) jamás abandonaría mi cámara.}



Todavía me parto de risa con lo que nos pasó ayer.. ATENTOS AL FINAL 😂😂😂😂 @almela73 @informativost5 pic.twitter.com/Ua935U3BnW — Sandra Mir (@sanmima) February 8, 2023

