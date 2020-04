Periodista llora en vivo cubriendo tragedia por coronavirus en Ecuador

Miles de contagiados por el nuevo coronavirus son los que registra Ecuador, solo superado en Suramérica por Chile y Brasil.



A mediodía de este jueves 2 de abril, el país tenía más de 100 muertos y su región más afectada por la emergencia es la de Guayas, cuya capital es Guayaquil, donde se ha denunciado que cuerpos de fallecidos por el virus han sido dejados en las calles.

La situación es tensa y un periodista, del canal abierto ‘RTS’, se convirtió en la imagen emotiva de lo que allí se vive.



Se trata de Carlos Julio Gurumendi, quien, en plena transmisión en vivo, no aguantó y se puso a llorar.

Estaba desde la iglesia San Jerónimo de Chongón, en Guayaquil, cuando le dieron paso. De un momento a otro, la voz se le entrecortó, las manos le temblaron y, durante poco más de 20 segundos, solo se escucharon unos repiques de campanas.



“Perdón”, por fin alcanzó a decir, mientras respiraba profundo. “Con el repique de las campanas de todas las iglesias católicas se pide quedarse en casa… Mil disculpas”, agregó, al tiempo que dejaba salir más lágrimas y la transmisión se interrumpía.



En charla con EL TIEMPO, Gurumendi, quien trabaja para el noticiero ‘La Noticia’, del mencionado medio, explicó por qué se dio ese momento.



“Fueron sentimientos encontrados. Minutos antes había visitado a mi familia y no la pude abrazar, por el riesgo de un contagio, y el repique de las campanas me llegó al corazón: sentí impotencia de ver cómo la gente se está muriendo por una pandemia que nos ha cambiado la vida a todos”.

Periodista ecuatoriano llorando Momento en el que Carlos Julio Gurumendi lloró al aire.

Sostuvo que no han sido días fáciles y que se ha sentido muy preocupado por la emergencia que se vive en su país y en el mundo: “Me he sentido nervioso, desesperado, quisiera tener la medicina en mis manos y ayudar a todos”.



Sobre el trabajo de las autoridades de su país, consideró que “están haciendo lo que está a su alcance” e hizo un llamado a la población para que tome consciencia, “pues esto no es un juego”.



También contó que, por decisión propia, se fue de su hogar para evitar contagios de sus familiares, por lo que él está constantemente en la calle.



Junto con otros compañeros está viviendo en las instalaciones del canal para el que trabaja.

“Decidimos salir de nuestras casas por seguridad. En las instalaciones del canal nos adecuaron habitaciones con colchones inflables y una cocina”.



Finalmente, le pidió a la ciudadanía que nunca pierda la fe y que sea empática y se quede en casa: “Vamos a salir de esta pesadilla. Lo lograremos”.



En total, el mundo ya registra más de un millón de contagios y más de 50.000 muertos por coronavirus.



Estados Unidos, Italia, España, Alemania y China, los países con más infectados. Italia, España, Francia, Estados Unidos y China, los de más fallecidos.

