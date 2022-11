Entre los cientos de argentinos que actualmente se encuentran en Qatar a la espera de que comience la Copa del Mundo hay varios periodistas y comunicadores que viajaron para cubrir el minuto a minuto de la previa.



Dominique Metzger es una de ellas y, a pesar de que está viviendo una experiencia inolvidable, las últimas horas se vieron empañadas por un muy mal momento.



Mientras transmitía en vivo desde Doha, capital qatarí, pasadas las 8:30 p.m., hora local, fue víctima de un hurto. “Bueno, experiencias cataríes. Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Esta es la policía, me mandaron hasta acá a hacer la denuncia”, manifestó en un video que subió a su cuenta de Instagram tras darse cuenta de que se había quedado sin documentos, dinero y tarjetas.



Y agregó: “Aseguran que acá está todo vigilado y que van a encontrar a la billetera. Tenía los documentos, plata, tarjetas... Obviamente eso lo que más me preocupa, lo otro no me importa nada. Así que nada, veremos qué pasa. Experiencias que uno no esperaba vivir, las vive”.



Minutos más tarde, volvió a reaparecer, pero esta vez para registrar el interior de la comisaría y su llamativo funcionamiento. “Acá estamos adentro de la estación de policía. Como detalle de ‘color’, ponele, es un sector de mujeres solamente. Me hicieron pasar a un sector de espera solo para mujeres porque está todo dividido”, dijo, al mismo tiempo que mostraba el lugar con la cámara del celular.

Y continuó: “En un sector de allá están los hombres. Vos vas al mostrador principal y te derivan. Ahora viene una policía mujer. Vamos a ver qué me dicen”.



La diferencia cultural fue una gran sorpresa para ella. No obstante, el asombro recién comenzaba. Horas después, habló en vivo con TN y dio más detalles sobre la experiencia. “Fue un hurto”, sentenció. Y, a modo de contexto, sumó: “Estábamos bailando con la gente que se suma y se agrupa, estoy convencida de que alguien abrió el cierre y se la llevó. Uno no estaba con todos los sentidos agudizados en ese momento para ver alrededor”. afirmó.



Luego de hablar con un policía en la calle y que la mandaran directo a la comisaría, explicó que se chocó con una serie de costumbres que la dejaron sin palabras. “Ahí los policías hombres no te registran, no te atienden ni te ven. Te mandan a otra oficina con todas mujeres. En un momento cuando te van haciendo la declaración me preguntan ‘¿qué querés que haga la Justicia cuando lo encuentren? Porque nosotros lo vamos a encontrar, tenemos cámaras de altísima tecnología y lo vamos a encontrar’”, dijo.



Y remató: “Yo le pregunté a qué se estaba refiriendo. Me dicen: ‘¿Qué querés que haga la Justicia? ¿Que lo condene a 5 años de cárcel, que lo deportemos?’ Digo, capaz entendí mal. E insisten: ‘Pero vos podés decidir’”. Sin embargo, Metzger dejó en claro que “no quería esa responsabilidad” sino que simplemente deseaba recuperar sus pertenencias. Por el momento, no aclaró si lo logró o no.