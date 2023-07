Cada vez más en Bogotá es normal escuchar casos de robo, estos pueden ser en la calle, en un bus o en ocasiones se presentan en los carros que las personas piden mediante plataformas. Esto fue lo que le sucedió a un reconocido periodista y presentador de entretenimiento del canal Red + Noticias.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

Facebook Twitter Linkedin

Pago de compras. Foto: iStock

En un segmento del noticiero, el presentador Marco Vergara comentó que todo ocurrió cuando tomó un carro que pidió desde la aplicación In Driver. Luego de su viaje, olvidó su billetera, la cual tenía su cédula y tarjetas bancarias. Normalmente, cuando un usuario deja un artículo en el vehículo, el conductor tiene que notificar a la app, sin embargo, esta persona no lo hizo y prefirió hacer diferentes compras.



“Yo dejé la billetera dentro del carro que venía, que cogí por plataforma, hicimos un viaje largo y después de eso no vi la billetera y me vine a dar cuenta un día después, cuando me empiezan a llegar las notificaciones”, comentó.



(No deje de leer: El trágico día que un tigre liberado en las calles de Cali mató a una madre y su bebé).

Asimismo, aseguró que el conductor toda la noche "paraba en diferentes establecimientos a hacer transacciones pequeñas de 40 u 80 mil pesos, y así llegó a hacer todo el robo”, el cual supera los cinco millones de pesos.



El presentador cree que en estos lugares el conductor mostraba su tarjeta de crédito junto a su cédula y normalmente las personas que atienden no se detienen a verificar que la persona que está haciendo la compra efectivamente sea la misma del documento de identidad.

#ENVIVO | Nuestro periodista @marcoVergaraF tomó un carro por In Driver, dejó su billetera y le sacaron todo el dinero de las tarjetas.



Información con: @fabianforeroba1



Ampliación en https://t.co/l1e7QwzG8J | En vivo https://t.co/b2arTxwWe5 pic.twitter.com/MyOLxNBftD — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) July 12, 2023

(Le puede interesar: ¿Clara Chía ya no está enamorada de Piqué? Detalles lo confirmarían).



"El peligro real está es que uno estas tarjetas tienen un sistema en el que usted solamente pasa la tarjeta por el datáfono y en seguida se refleja el pago, y la otra en que la gente no revisa los documentos de identidad como debe ser", concluyo.



Por el momento, la autoridades ya adelantan una investigación sobre este caso a partir de la denuncia virtual. Asimismo, la aplicación se comunicó con el periodista, informándole que ya están indagando de forma interna el nombre y la placa de la persona que prestó el servicio.

Millonario robo a comerciante de San Victorino

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

La polémica tras el video en el que captan a la Virgen María 'llorando' en plena misa

Mujer gana más de $12 millones de sueldo trabajando menos de 15 minutos diarios

'Sé valiente y cuida a tu hermana': conmovedoras cartas de papá fallecido a sus hijas