Reportera de CNN llora en vivo informando sobre víctimas de covid

Sara Sidner, periodista de CNN Estados Unidos, realizaba un informe sobre una familia que perdió dos de sus miembros en la lucha contra el nuevo coronavirus en el Hospital comunitario Martin Luther King Jr, ubicado en Willowbrook, Los Ángeles, California.



Ese era el décimo hospital que Sidner visitaba, por lo que quiso hacer una reflexión al final de su reportaje.



Cuando comenzó a hablar del sufrimiento de las familias que han perdido a sus seres queridos, las lágrimas fueron inevitables.



“Pido disculpas. Ver la manera en la que estas familias tienen que vivir y la angustia que enfrentan es muy difícil. Perdón”, dijo Sidner tratando de mantener la compostura.



En ese momento intervino Alisyn Camerota, presentadora que se encontraba en el estudio.



“No hay necesidad de disculparse. Hemos visto todos los reportajes que has hecho y todos nos hemos impresionado por el dolor colectivo”, expresó Camerota.



Posteriormente, Camerota se refirió a la familia protagonista del informe de Sidner, la cual tuvo que realizar el funeral de los abuelos en un parqueadero.



“Este tipo de funerales hacen parte de un trauma colectivo que todos estamos viviendo. Apreciamos el corazón que le pones todos los días a tu trabajo, al igual que tus reportajes. Son excelentes”.



Sidner recordó a los televidentes la importancia de seguir las medidas de bioseguridad y expresó que “hay que hacer todo lo necesario para evitar que el virus siga matando a nuestras familias, vecinos, amigos, hijos, doctores, bomberos y demás personas”.



Asimismo, la reportera hizo referencia al suceso en sus redes sociales..



“Siempre me han enseñado que a una mujer nunca deben verla llorando. No en público y, especialmente, nunca en el trabajo. Pero lloré. No pude controlar mis lágrimas. No pude encontrar las palabras”, dijo en su publicación.



Comentó que su llanto fue el fruto de la rabia que le produce ver que muchos no se toman la enfermedad en serio y que están peleando en contra de la verdad.



“Todos ellos ponen la vida de las personas en riesgo”, señaló.



A la fecha, California presenta más de 3 millones de casos de contagio por el nuevo coronavirus y más de 33.000 muertes. De igual manera, en Estados Unidos la cifra de contagio sobrepasa los 24 millones, mientras que el número de muertes se acerca a los 400.000.



