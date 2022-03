La periodista Alejandra Giraldo relató a Noticias Caracol, el informativo que presenta junto a Juan Diego Alvira, los momentos de angustia que vivió cuando estuvo presente en el aparatoso accidente de una volqueta en el nororiente de Bogotá.

Los hechos ocurrieron la noche del dos de marzo cuando, aparentemente, un vehículo de carga pesada perdió los frenos y descendió rápidamente por toda la vía que conduce a La Calera.



Debido a que el conductor iba con exceso de velocidad, el vehículo perdió el control, invadió el carril contrario, chocó con varios automóviles, se volcó y se llevó consigo un taxi y una camioneta.



El equipo de rescate llegó al lugar de los hechos para auxiliar a cinco personas que quedaron atrapadas en los once vehículos que se accidentaron. Lamentablemente, el chofer del taxi perdió la vida y los otros pasajeros quedaron gravemente heridos.



La periodista Alejandra Giraldo fue una de las personas que estuvo documentando el siniestro, pero no se encontraba trabajando en ese momento sino que fue testigo de los hechos y, por poco, termina siendo otra víctima del trágico choque.



Que fuerte. 🥺

Accidente en la 85 con circunvalar. pic.twitter.com/oqzi0CJoG3 — Silvi (@SilviiEsc) March 3, 2022

“Fue horrible. Yo estaba ahí justamente a esa hora, 6:36 de la tarde. El accidente causó caos en ese lugar. Se produjo porque una volqueta amarilla, que transportaba arena, al parecer, perdió los frenos”, afirmó la periodista en la emisión de noticias.



Además, añadió que el vehículo de carga pesada “venía a gran velocidad en ese descenso de la circunvalar. Se llevó 10 carros por delante y pasó del carril sur-norte al carril que queda abajo, el de norte-sur, es un desnivel. Se lleva un taxi y esa camioneta gris que se ve en las imágenes”.



La periodista declaró que estaba a una distancia muy corta cuando ocurrieron los hechos. “Yo estaba a más o menos 20 metros. Yo era el primer carro después del carro que quedó debajo de la volqueta”, indicó Giraldo.



Que susto. El accidente en la avenida circunvalar a las 6:30. 😥😭 pic.twitter.com/qlvNiA5LVn — Clara Gomez (@ClaraGo098) March 3, 2022

