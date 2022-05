La periodista deportiva Gemma Soler protagonizó este miércoles un curioso episodio que se ha hecho viral en redes sociales. El hecho ocurrió durante la final de la UEFA Europa League, en la que el colombiano Rafael Santos Borré se coronó campeón con su equipo, el Eintracht Frankfurt.



Soler, quien trabaja para ESPN y realiza cubrimientos de partidos de fútbol en Europa, tuvo un momento de confusión cuando hacía un informe en vivo antes de que iniciara la final desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.

En la previa del partido, la periodista española tenía la intención de dar un dato histórico sobre los futbolistas colombianos que han anotado goles en una final de esta competencia europea. Sin embargo, tuvo una confusión que no pudo manejar al aire, por lo que en cámara se le vio molesta y no terminó su informe.



Gemma Soler, desde Sevilla, España, estaba acompañada al aire en el programa 'Balón Dividido' de ESPN por sus compañeros Víctor Romero, Jorge 'El Patrón' Bermúdez, Gastón Pezzuti y Daniel Tilger.



La periodista, para resaltar la presencia del colombiano Rafael Santos Borré en la final europea, quiso mencionar a dos colombianos que han marcado dos goles en una final de la Europa League: Carlos Bacca y Radamel Falcao. Cuando intentó decir el nombre de 'El Tigre' fue cuando se trabó.



(Lea también: Luis Díaz: revelan cifras astronómicas de su cotización en Liverpool).



"Siete futbolistas han anotado un doblete en una final de Europa League. De estos siete, dos son colombianos: Carlos Bacca y Rafael gaa… Rafael Falca… Put…", dijo Soler.



La mujer no continuó con su informe e inmediatamente fue quitada de la pantalla y tomaron la palabra sus compañeros desde el set en Buenos Aires, Argentina.

¿Cuáles son los únicos dos colombianos en anotar doblete en una final de Europa League?



Es que no le entendí bien.



Como sea, se ve hermoso el trofeo. pic.twitter.com/ho0GS1PNcR — Paolo Arenas (@PaoloArenas) May 18, 2022

Más noticias

TENDENCIAS EL TIEMPO