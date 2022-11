Carros voladores, viajar en el tiempo y teletransportarse son algunas de las predicciones más repetidas a lo largo de las últimas décadas para describir cómo sería el futuro. Sin embargo, en 2022 estos inventos solo suenan como un 'cliché', porque aunque ya hay avances en materia de vehículos voladores y realidad aumentada para viajar desde casa a cualquier parte del mundo, la verdad es que siguen siendo elementos poco cercanos a la realidad de los ciudadanos.



Pero, un artículo desarrollado por el periodista y escritor, Walter Lionel George, en mayo de 1922, sí fue realista y estuvo más cerca en describir nuestra realidad actual.

La nota publicada en el periódico estadounidense 'The New York Herald' fue titulada “Cómo será el mundo dentro de cien años”, es decir, en 2022.

Según la descripción que Walter Lionel 100 años atrás, para 2022 las personas se movilizarían en autos y camiones, por lo que los caballos ya no serían más un medio de transporte común en las calles y vías. Hecho en el que acertó por completo.



También predijo en el artículo que se podría viajar de Nueva York a Londres en tan solo 12 horas, al mencionar que "los vuelos comerciales serán algo común y corriente", lo cuál es un 50% cierto en 2022, puesto que sí es normal tomar vuelos comerciales, pero se puede llegar al destino mencionado incluso en menos tiempo del que predijo el escritor: 7 horas o menos.



Otro de los puntos se centra en el trabajo doméstico, para el periodista, en el futuro el trabajo en casa de familia sería una profesión, con buen salario remunerado, derechos laborales, un sindicato y una jornada de 7 horas al día.

Actualmente el trabajo doméstico está formalizado en Colombia y está vigilado por el El Ministerio del Trabajo, entidad que establece que quienes trabajen en esta profesión deben obtener "una remuneración no menor al salario mínimo legal vigente que puede ser proporcional al tiempo laborado. Además de las horas extras cuando se causen".

Sin embargo, aunque la publicación en 'The New York Herald' tiene bastantes aciertos con la realidad, hay predicciones que aún no son del todo ciertas, como que todas las personas del mundo tendrían electricidad en sus casas, por lo que ya no usarían más el carbón. Así como que las personas ya no tendrían jornadas laborales por más de 7 horas al días.



Lo cierto es que aún en 2022 no todos tienen acceso a servicios básicos como la electricidad y hay quienes trabajan más de 10 horas diarias.

