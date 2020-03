Bruce Willis, el actor ‘más duro de matar’, cumple 65 años

A veces la personalidad de los tipos duros que ha interpretado Bruce Willis ha atravesado la pantalla y se ha adueñado de la imagen del actor, pero en sus apariciones públicas, Willis se muestra tranquilo y afable. Y, en alguna ocasión, hasta tierno.

Walter Bruce Willis nació en Idar-Oberstein (Alemania Occidental) el 19 de marzo de 1955. El lugar de nacimiento de Willis no es fruto de la casualidad: su madre era alemana, Marlene Kassel, y su padre, Andrew Willis, estadounidense, vivía por aquel entonces en una base militar del país. Poco después del nacimiento de Bruce, la familia se trasladó a Nueva Jersey (Estados Unidos). Allí, su madre trabajó en un banco y su padre como empleado industrial y soldador. Según la revista ‘People’, Willis era el gracioso de la clase y sus compañeros lo llamaban Bruno.



La publicación también cuenta que era tartamudo y que lo superó gracias a sus actuaciones en el teatro. En el instituto, su interés por la interpretación creció, pero antes de dirigir su formación hacia ese camino, trabajó de guardia de seguridad.



Se mudó más tarde a Nueva York, donde, supuestamente, fue descubierto en un café en el que trabajaba. Después apareció en algunas obras de Broadway. Cuentan algunos medios que un director de ‘casting’ que necesitaba a un actor para un pequeño papel de barman se fijó en Willis, que ocupaba ese puesto en un bar por aquel entonces, y que así despegó su carrera.



Audición tras audición iba ganando su terreno en la industria con algunos papeles, hasta que llegó su gran oportunidad: ‘Die Hard’, lanzada en 1988, en la que dio vida a John McClane. Esta película fue todo un éxito, y dos años después se estrenó la secuela. ‘Die Hard II. Die Harder’. La tercera entrega llegó en 1995, ‘Die Hard with a Vengeance’.



Para ese entonces, Willis ya era una estrella. Aparte de interpretar a McClane, también le dio voz al bebé de las dos entregas de ‘Look Who’s Talking’, siguió participando en grandes éxitos de taquilla, como ‘Twelve Monkeys’, ‘The Fifth Element’ o ‘The Sixth Sense’, y rodó una de las más aclamadas películas de los noventa, ‘Pulp Fiction’, de Quentin Tarantino.



Pero entre tanto éxito, también hubo algún traspiés cinematográfico. Los dos más sonados fueron ‘The Bonfire of the Vanities’, de Brian de Palma, y ‘Hudson Hawk’, de Michael Lehmann, grandes fracasos de taquilla.

Un hombre familiar

En lo relativo a lo personal, Bruce Willis siempre se ha mostrado como un hombre muy familiar. Mantuvo una larga relación con la también actriz Demi Moore, con la que estuvo casado desde 1987 hasta el 2000 y con quien tiene tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah.



En el 2009, Willis volvió a contraer nupcias. En este caso, con la actriz y modelo británica Emma Heming, 23 años más joven que él. Tres años después de darse el sí quiero, anunciaron la llegada de la primera hija que tienen en común: Mabel Ray Willis. Dos años después nació Evelyn Penn Willis.



No obstante haber rehecho sus vidas, Moore y Willis no se han borrado el uno al otro y todavía mantienen una buena amistad. De hecho, en alguna ocasión, las dos familias se fueron juntas de vacaciones. Sin ir más lejos, Willis asistió a la boda de Demi Moore y Ashton Kutcher en el 2005. Más recientemente, en el 2019, Moore estuvo presente en la renovación de votos de Willis y Heming.



De acuerdo con el número de casas que tiene, Willis puede llamar hogar a seis lugares diferentes. Si bien la mayor parte del tiempo está en su morada de Los Ángeles, también tiene residencias en Nueva Jersey, Manhattan, Malibú, Idaho, Montana y una en una playa de una isla turca.



Willis se ha hecho un nombre en el cine al interpretar a hombres de honor. Y tal vez puede que haya algo de esos personajes también en él.



