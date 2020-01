Timothée Chalamet, el actor que conquista el cine y la moda

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet pasó de disfrutar sus veranos en un pueblo del Alto Loire, de donde proviene su familia paterna, a pasearse por las alfombras rojas más importantes del mundo.

Chalamet comenzó su carrera de forma discreta a principios de la década con apariciones en películas como ‘Interestelar’ (2014) o en la segunda temporada de ‘Homeland’. Pero fue en 2017 cuando le llegó la fama tras aparecer en dos de las películas más aclamadas de ese año: ‘Lady Bird’, de la directora Greta Gerwig; y ‘Call Me by Your Name’, que protagonizó junto a Armie Hammer, y por la que consiguió, entre otros, la nominación al Óscar, al Globo de Oro o al Bafta a mejor actor. Tras un 2018 en el que solo estrenó ‘Beautiful Boy’, 2019 fue el año de la consagración del joven actor.



Su primer gran estreno del año pasado fue ‘A Rainy Day in New York’, que protagonizó junto a Selena Gomez y en la que se pone por primera vez a las órdenes de Woody Allen. A este trabajo le siguió la película ‘The King’, basada en la vida de Enrique V de Inglaterra, al que da vida Chalamet y en el que comparte cartel con Robert Pattinson y Lily-Rose Depp.



En este 2020, el actor vuelve a la pantalla grande con ‘Mujercitas’, la nueva adaptación de la novela de Louisa May Alcott, que se estrena el 23 de enero en Colombia. A esto se suma la película de ciencia ficción ‘Dune’, dirigida por Denis Villeneuve, donde coincidirá con el español Javier Bardem y con Oscar Isaac. Además, el director James Mangold informó que Chalamet interpretará en una cinta a Bob Dylan en los inicios de su carrera. También tiene pendiente el estreno de ‘The French Dispatch’, de Wes Anderson, y su debut sobre los escenarios con la obra ‘4.000 Milles’, de Amy Herzog, junto a la veterana Eileen Atkins, en el teatro Old Vic de Londres.

Más allá de la actuación, el actor ha llamado la atención del público con sus arriesgados ‘looks’. Desde que saltó a la fama en 2017, la elección de sus conjuntos en las alfombras rojas o presentaciones, siempre acompañados de su corta melena ondulada, nunca dejan indiferente a nadie. Su ‘total black’ con camisa de cuello Mao se destacó en la alfombra roja de los últimos Globos de Oro por el complemento que llevaba: un arnés brillante negro de Louis Vuitton. De la misma firma vistió una sudadera negra de lentejuelas durante la promoción de ‘The King’ en Londres, que nada tiene que ver con lo que se acostumbra a ver en una alfombra. En el Festival de Cine de Venecia lució un traje gris perla de efecto satinado del diseñador de origen colombiano Haider Ackermann, que acompañaba de un fajín y remató con unas botas estilo ‘cowboy’.



Timothée Chalamet se ha convertido en poco más de dos años en uno de los actores más aclamados de Hollywood y en uno de los hombres que más expectación despiertan en la alfombra roja por romper con los estereotipos masculinos establecidos.



DANIEL BRITO LUZARDO

EFE

Madrid