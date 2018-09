Lele Pons, de diva de Instagram a exitosa cantante

“Te pones celoso si me ves con otro: yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Te pones celoso si bailo con otro: yo no soy de ellos ni tuya tampoco”.



Así es el estribillo de ‘Celoso’, el tema con el que la humorista e ‘influencer’ Lele Pons hizo su debut como artista de Universal Music y Shots Studios, ¡y por todo lo alto! En apenas una semana, el videoclip subido a la plataforma de YouTube ha superado los 50 millones de visitas.



¿Estamos ante el un nuevo ‘hit’ del año? Lo que está claro es que la artista venezolana ha entrado pisando fuerte y, con solo 22 años, parece dispuesta a hacerse un espacio en el podio de la música latina con corte feminista.

Reina de ‘Vine’

Aunque nació en Caracas (Venezuela), el 25 de junio de 1996, Lele se mudó a Estados Unidos cuando tenía cinco años. Su multiculturalidad no acaba ahí: tiene ascendencia española por parte de su padre, e italiana por su rama materna.



Lele se crió en Miami, Florida, hasta que en el 2015 terminó sus estudios en el Miami Country Day High School. Tras eso, se mudó a Los Ángeles, California. Aunque su carrera comenzó en una tierra sin fronteras: internet.



Y es que en la ya extinta plataforma de videos Vine, Pons se convirtió en la primera ‘viner’ que alcanzó 1.000 millones de reproducciones, gracias a sus ‘sketches’ de humor. “Al principio solo fue ser realmente creativa, ni siquiera era algo divertido”, confesaba entonces a la publicación ‘Teen Vogue’.



Para cuando Vine cerró en el 2016, Lele era la persona con más seguidores de esta red social y la ‘viner’ más conectada del mundo, mérito que le valió ser considerada “la venezolana más influyente” por la revista estadounidense ‘Time’.



Además, le granjeó un Teen Choice Award ese mismo año: “Fue increíble, de verdad, nunca había soñado con algo así”, dijo tras recibir el premio.



No es de extrañar que su salto a otras redes sociales fuese igual de exitoso. Sus más de 11 millones de suscriptores en YouTube y sus casi 28 millones de seguidores en Instagram, así lo demuestran. La ‘influencer’ tiene más seguidores que artistas como Camila Cabello, en cuyo videoclip de ‘Havana’ participó.



Y, por si fuera poco, tiene el récord de ser la persona con más reproducciones al año de sus stories (el contenido ‘flash’ que dura 24 horas en Instagram), por encima de famosas de la talla de Kim Kardashian o Ariana Grande.

Ícono feminista

El sencillo de Lele Pons tiene casi el doble de visitas que el nuevo tema de Janet Jackson con Daddy Yankee, uno de los artistas del famoso tema ‘Despacito’. Unas cifras que no sorprenden si se ponen en antecedentes son que la joven ya había colaborado en el tema Dicen, del neoyorquino de raíces latinas Matt Hunter, que en solo tres meses superó las 100 millones de reproducciones en YouTube (10 millones de ellas logradas en los cuatro primeros días).



Tras el lanzamiento de su nuevo disco, ya la comparan con las latinas Becky G, Ms Nina, e Ivy Queen, o con las españolas Ana Guerra y Aitana Ocaña, exconcursantes de ‘Operación Triunfo’ de España, e intérpretes de ‘Lo Malo’, uno de los éxitos de mitad de año.



¿Qué tiene en común con todas ellas? El feminismo y cómo traspasar su mensaje de liberación para la mujer a los géneros latinos de electropop y reguetón.



Lele Pons declaraba hace poco a los medios que no pretendía hacer una canción que dijera “quiero tener sexo”, sino “un tema de una mujer independiente” que quiere disfrutar de sus amigas y que “no necesita de un hombre”.



Respecto al género elegido, declaró también que siempre le ha gustado el reguetón, “porque tiene mucho ritmo”. Y, sobre el idioma, ya que sus videos de humor están en inglés, esgrimió una razón simple: “se me facilita”.



En declaraciones para ‘Billboard’ profundizó en esto último afirmando: “Siento que la gente que me sigue conoce mi lado hispano”.

Resta ver cómo sobrevuela la nueva estrella del reguetón feminista el viaje de su carrera. “La música siempre ha significado mucho para mí, y esta oportunidad puede ayudar a impulsarme para dar mi siguiente paso como artista”, explicó.



Y las personas en internet viven ahora pendientes de cuál será ese paso. Pero, por el momento, pronto la podremos ver como presentadora de ‘La Voz México’.



NORA CIFUENTES

EFE Reportajes

En Twitter: @EFEnoticias