‘Pequeños traviesos’, o en su nombre original en inglés, ‘The little rascals’, es una de las películas más recordadas de la segunda mitad del siglo XX.

Estrenada en el año 1994, tuvo uno de los elencos más queridos de la televisión estadounidense durante esos años, pues este incluyó a grandes actores como Travis Tedford, Kevin-Jamal Woods, Ross Bagley y Brandon ‘Bug’ Hall.

Este último, quien interpretó al carismático niño ‘Alfalfa Switzer’, logró alcanzar el éxito en el mundo del cine gracias a este papel; lo que le significó una prometedora carrera actoral para el entonces principiante.

Sin embargo, su vida profesional y privada ha tenido una serie de eventos que han significado obstáculos para un crecimiento que se veía bastante promisorio; lo que lo llevó a un estado poco pensado para un actor con ese reconocimiento mediático.

¿Qué pasó con ‘Alfalfa’?

Luego de su participación estelar en ‘Pequeños traviesos’, la carrera de Bug Hall tuvo un leve crecimiento, pues se le asignaron papeles importantes en producciones como: 'Somos los peores' (1995) y 'La familia Stupid' (1996).

No obstante, su estilo de vida fue una traba muy perjudicial en la búsqueda de cumplir sus metas y objetivos desde que era un niño.

El actor confesó en su canal de YouTube que sufrió de abusos sexuales por parte de su padre biológico; además de también ser ultrajado durante el rodaje del célebre largometraje de los años noventa.

Así mismo, el actor publicó en el año 2021 un tuit asegurando que también había sido abusado en los estudios de Disney tiempo atrás.

“La mayoría de los abusos que experimenté fueron en las películas de Disney. ¿Tiene Disney un problema de depredador infantil?”, sentenció. Sin embargo, logró lidiar con sus traumas de la niñez teniendo una carrera sobresaliente.

A pesar de ello, el medio de prensa rosa estadounidense ‘TMZ’ reveló en el año 2020 que el actor poseía una adicción a la inhalación de sustancias altamente inflamables (principalmente pintura en aerosol).

Por estos rumores, la Policía de Weatherford (Texas) sorprendió al actor en la habitación de un hotel cercano, en el cual encontraron al actor en compañía de toneladas de latas de aire comprimido.

Las autoridades habían recibido una llamada de auxilio por parte de una persona de identidad desconocida, quien estaba preocupada por el estado de salud físico y mental de Bug, según contó el cuerpo de oficiales al medio de farándula estadounidense ‘Page Six’. Debido a esto, Hall fue declarado culpable por posesión y consumo de sustancias psicoactivas.

Poco tiempo después de haber salido de prisión, el actor se encargó de hablar sobre todo lo que había pasado en relación con su arresto; a la vez para hablar un poco sobre su infancia y los abusos sexuales que recibió en su infancia.

El catolicismo con un nuevo aire

En un segundo video publicado en su canal oficial de YouTube, el actor habla sobre el apego que ha tenido con la religión.

El hombre relató sobre su estilo de vida hogareños, contando que él y su familia se encuentran viviendo en una granja, además de estar viviendo el ‘voto de pobreza’ (se entiende como el desapego o despojo por parte del creyente de todo bien temporal y entregarle tiempo y vida a Dios, según los Hermanos Corazonistas).

“También significa que no trabajo por dinero. Todo lo que he hecho por los demás en el último año ha sido una donación de mi tiempo y mis habilidades. Vivo de la caridad de otros. A veces ayudo a gente y donan, a veces no. No saber el dinero que voy a tener significa que aprendo a confiar en Dios”, definió Hall.

Así mismo, se creó una cuenta en la plataforma de suscripción paga Patreon para crear un ‘monasterio familiar’, en el cual comparte el estilo de vida que tiene con su familia, así como sus actividades en la granja.

"Granuja autocancelado. Extremista católico radical. Patriarca de cuatro bellas damas. Abbott y fundador del monasterio de la familia Hall", es como se describe en su cuenta de Patreon.

Este nuevo estilo de vida lo ha llevado a retirarse de la actuación en septiembre de 2021. El hombre aseguró en su sus redes sociales que la vida familiar fue por lo que más se decantó y que le trajo tranquilidad, a diferencia de su vida en Hollywood.

"Ha sido la decisión más terrorífica que he tenido que tomar. No he dejado Hollywood porque odie contar historias y odie las películas y la televisión. Fue un sacrificio, pero era un sacrificio para algo mejor -contó- Puedo ver a este anciano que ha estado en la granja durante, no sé, 25 años y ha criado a sus hijos ahí y puedo ver la paz detrás de sus ojos y no puedo ver la paz detrás de los ojos del tío que continúa trabajando en Hollywood e intenta criar a sus hijos. Cuando imagino a ese hombre no veo a un hombre en paz y tranquilidad".

Su última aparición como actor fue en el año 2020 como actor secundario en la película ‘Los hechiceros de Waverly Place’, de Disney.

