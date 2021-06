Pentágono entrega hoy reporte sobre ovnis al Congreso de EE. UU.

Miles de personas se encuentran a la expectativa ante un informe que entregarán los servicios secretos de inteligencia de Estados Unidos. sobre el avistamiento de Objetos Voladores No Identificados (Ovnis) al Congreso de ese país este viernes 25 de junio.



El informe de Inteligencia Nacional sobre 'amenazas aéreas avanzadas' reúne los archivos secretos del Gobierno estadounidense sobre ovnis, tras años de avistamientos y videos de objetos aún no identificados. Este contiene también archivos militares clasificados.



(Lea también: NASA investigaría los recientes avistamientos de OVNIS).

Las primeras indicaciones sugieren que el informe confirmará que los ovnis, o los fenómenos aéreos no identificados (UAP, por su sigla en inglés) en lenguaje del ejército estadounidense, son reales.



Sin embargo, es probable que señale que no hay razón para culpar a los extraterrestres o cualquier otra influencia alienígena por los objetos extraños que han visto pilotos y otros militares en el cielo estadounidense.



(Le puede interesar: Las apariciones de ovnis verificadas por autoridades de EE. UU.).

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de objetos voladores cerca de buques militares estadounidenses. Foto: Jeremy Corbell / US Navy

Ahora bien, también existe la posibilidad de que mantenga abierta la teoría alienígena; sin embargo, los funcionarios del Pentágono han dejado claro que su objetivo real está en determinar si los UAP representan una amenaza real para la Tierra. Para ellos se trata en realidad de equipos tecnológicos creados por rivales de Estados Unidos que, hasta el momento, eran desconocidos por los pilotos.



Lo cierto es que la expectativa por el informe es enorme debido a que muchos tienen sospechas de que durante aproximadamente tres cuartos de siglo, desde al menos 1947 cuando ocurrió el infame accidente de Roswell, el gobierno habría estado reteniendo información secreta sobre ovnis.



Este viernes, cuando el Pentágono le entregue al Congreso de Estados Unidos el esperado informe, solo se hará pública una versión reducida de este, mientras que una más detallada permanecerá en secreto.

¿Qué más contendría el informe?

A través de un comunicado publicado por el Pentágono de Estados Unidos en abril, se confirmó que un conjunto de imágenes y videos que muestran ovnis volando sobre buques de guerra de la Marina frente a la costa de California, en 2019, fueron grabados por la Armada estadounidense y son reales.



(Le recomendamos leer: ¿Son los ovnis evidencia de vida extraterrestre?).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO vea aquí los videos en cuestión).



La portavoz del Pentágono Sue Gough le dijo para ese entonces a ‘CNN’ que el Departamento de Defensa estadounidense no había revelado más detalles sobre estas operaciones ya que esto podría “ser útil a los adversarios potenciales”.



Además, aseguró que estas imágenes hacen parte de la Investigación del Pentágono sobre ovnis, la cual estaba reuniendo evidencia para el informe que será entregado al Congreso este viernes.



Ahora bien, muchos han señalado que este informe podría no explicar en realidad decenas de incidentes señalados durante décadas en los que supuestamente estaban implicados objetos voladores no identificados.



"Hay muchos más avistamientos de los que se han hecho públicos", dijo en marzo pasado John Ratcliffe, quien fue director de Inteligencia Nacional durante los últimos ocho meses de la administración de Donald Trump, en 'Fox News'. "Hay casos en los que no tenemos explicaciones para algunas de las cosas que hemos visto", indicó.



Por su parte, el expresidente Barack Obama dijo en entrevista con "The Late Late Show", el pasado 17 de mayo, que "lo que es cierto, y de hecho lo digo en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son".



(Además: Pentágono confirma veracidad de ovnis en video de la Armada).

(Siga leyendo: Obama afirma que militares de EE. UU. han visto y filmado ovnis).



Tendencias EL TIEMPO