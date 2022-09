Emma Webster, una estadounidense de 29 años de edad, planificó su propio funeral al enterarse que tenía un tumor benigno después de un fuerte dolor de muela. Pese a que el odontólogo le realizó una cirugía, la molestia no cesó y fue sometida a una resonancia en la que pudieron detectar el quiste detrás de su ojo derecho.

En el 2018 Webster asistió de urgencias al odontólogo porque no soportaba un dolor en sus muelas. Los doctores le realizaron una cirugía de conducto radicular de rutina para resolver el problema.



Pero no fue así, la molestia persistía y cada vez era más intensa, por lo que le mandaron a tomar medicamentos fuertes que adormecieron esa parte de su boca que tanto dolor le causaba. Infortunadamente, tampoco funcionó.

(Lea también: Proponen una nueva estrategia para tratar la degeneración de la retina).

A finales de dicho año, la sensación que sentía en su boca se esparció por todo su rostro, hasta llegar al punto de ver borroso.



Ante los síntomas alarmantes, los médicos del Hospital Universitario Queen Elizabeth, Glasgow, en Estados Unidos, de inmediato procedieron a realizarle una resonancia magnética para detectar la verdadera causa de un dolor que no la dejaba estar tranquila.



Al conocer los resultados, los especialistas le informaron a Emma que no presentaba ningún tipo de problema en sus nervios bucales, sino que se trataba de un tumor cerebral que, por fortuna, era benigno y no maligno, es decir, no era cancerígeno.

No obstante, Webster no tomó la noticia con tranquilidad, ya que, al instante, solo pensó en la manera que moriría y en la desolación que vivirían su pequeño hijo Alfie y su esposo Kieran.



“Cuando me enteré, me tomó un tiempo asimilar la desgarradora noticia. En ese momento me derrumbé. Solo podía pensar en mi hijo Alfie y en lo que le pasaría si perdiera a su madre”, contó Emma en una entrevista con el medio ‘The Sun’.



Desde entonces, la mujer solo pensaba en qué podía estar pagando y se mortificaba sobre qué había hecho mal para ser castigada de tal manera: “Seguía pensando, ¿por qué yo?, ¿qué he hecho mal? Estaba lista para comenzar a planificar mi funeral”. expresó.

(Siga leyendo: La lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria salva 50 millones de vidas).

¿Por qué Emma solo pensaba en su muerte?

Según cuenta la estadounidense en ‘The Sun’, en su familia había antecedentes de muerte por tumores.



“Mi nana, Alice Travers tenía solo 55 años cuando murió de un tumor cerebral en febrero de 2001 y por eso mis padres y mi esposo tenían miedo de que me pasara lo mismo”, explicó.



En 2019 fue programada la cirugía en la que le extirparon aquel quiste. Los cirujanos lograron extirpar el 70 por ciento del tumor.

¿Sobrevivió?

La operación salió bien, pero Emma quedó con dificultades para equilibrarse y, además, sufría de dolores fuertes de cabeza. Sin embargo, esas molestias no fueron obstáculo para su recuperación y continuar su vida como lo había planeado siempre.

Desde que la operaron, Webster ha tenido que asistir anualmente a exámenes para que los especialistas mantengan un control del tumor y evitar que crezca de nuevo.



Actualmente se encuentra embarazada y con ilusión de no apartarse de su familia: “No puedo creer que ahora haya llegado a la etapa en la que estoy, sin permanecer siempre en el hospital. Compramos nuestra nueva casa, me caso en dos años (2024) y espero mi segundo hijo”, concluyó muy emocionada.

Más noticias

-El hombre que 'perdió' su juventud por un cáncer terminal que nunca tuvo

-Edulcorantes artificiales aumentarían riesgo de enfermedades del corazón

-Alicia Machado, ex Miss Universo y ex Master Chef, padece dolorosa enfermedad

-Ana Vargas en su lucha contra el cáncer de seno: ‘Mi mayor prioridad es vivir’

-Tiktoker vende joyas personalizadas elaboradas con semen deshidratado

Tendencias EL TIEMPO