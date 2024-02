Pensaron que estaba muerto y en realidad estuvo escondió durante 45 años

En 1976, un avión de Indian Airlines, con 95 personas a bordo, se estrelló después que uno de sus motores se incendiara. Sajid Thungal era un joven indio que estaba abordo de ese vuelo, aunque nunca encontraron su cuerpo, en ese entonces lo dieron por muerto.



Sin embargo, su historia dio un giro sorprendente, pues después de 45 años de la tragedia, el hombre fue hallado en un asilo de personas sin hogar. Algo que sorprendió a varios de sus familiares.

Según el portal 'National News', el hombre apareció en el 2019 cuando tenía 70 años y reveló que no había contactado a su familia porque se sentía culpable de lo ocurrido y consideraba que su carrera era un fracaso.



“No me puse en contacto con la familia porque me sentía como un fracasado”, indicó Sajid al medio ya mencionado.



(Lea también: El infalible truco que evitará que la leche y el chocolate se derramen en la estufa).



Asimismo, agregó: “Estaba destinado a hacer mi fortuna en el Golfo y no lo hice. Entonces seguí pensando que haría algo por mí mismo en Bombay y luego contactaría a todos. Pero eso tampoco sucedió. De esta manera, pasaron 45 años".

En el 2019, un amigo de Sajid lo encontró en la calle en un estado deplorable y decidió llevarlo a un refugio de personas en situación de vulnerabilidad. Este lugar se llama Seal Ashram y es dirigido por el pastor KM Phillip.



El pastor, con el fin de encontrar la familia de Sajid, ordenó una investigación para averiguar si su familia todavía vivía en la misma ciudad. Afortunadamente, los encontraron y se sorprendieron al enterarse de que estaba vivo.



“Se sorprendieron al escuchar que estaba vivo. Su padre murió hace mucho tiempo, pero su madre tiene 91 años”, contó Phillip en el medio ya mencionado.



(No deje de leer: ¿A qué países puede viajar sin pasaporte ni visa? Solo necesita la cédula digital).

Facebook Twitter Linkedin

En 1976, un avión de Indian Airlines, con 95 personas a bordo, se estrelló después que uno de sus motores se incendiara. Foto: iStock

En ese momento, la supuesta víctima del accidente aéreo hizo una videollamada con sus familiares y confesó sentirse muy abrumado.



“Quiero irme a casa. Si la gente de aquí no me hubiera cuidado, habría muerto sin reunirme con mi familia”, reconoció el hombre.



Su hermano Mohammed Kunju reveló que su familia nunca dejo de buscarlo e incluso viajaron a Abu Dhabi para buscarlo. Actualmente, se desconoce que ha pasado con Sajid Thungal y su familia.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Colombiana en España revela cuatro errores comunes al migrar a este país europeo

Hombre confiesa que su esposa lo mantiene y los internautas lo envidian

Miércoles de Ceniza 2024: ¿por qué se le llama Cuaresma al inicio de la Semana Santa?