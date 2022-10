La actriz Nicola Coughlan ha obtenido reconocimiento mundial por su papel de Penélope Featherington, en la serie de Netflix ‘Los Bridgerton’. El éxito de la producción ha causado que sea renovada por dos temporadas más.



Coughlan tiene 35 años y es de origen irlandés. La mujer se ha convertido rápidamente en una de las favoritas de los fanáticos. Tanto así, que los directores decidieron que la próxima entrega será protagonizada por su personaje y la relación con Colin Bridgerton.



(Siga leyendo: Don Omar vs. Daddy Yankee: cómo surgió la supuesta rivalidad entre los artistas).

La famosa causó sorpresa entre los internautas, luego de que publicara una particular foto en su cuenta de Instagram. En la imagen, se puede apreciar el cambio físico de la artista que solía verse muy diferente.



La instantánea muestra a Coughlan con un traje negro deportivo y sonriéndole a un espejo. La ropa consta de un top y un pantalón elástico del mismo color que habría utilizado para realizar su rutina de ejercicio.



"Si alguna vez me levanto a hacer ejercicio antes del trabajo, siento que merezco una medalla. Esa es la única verdad", escribió en una de sus historias.



Los fanáticos se sorprendieron por la transformación. Coughlan dejó ver que ha perdido peso y que está enfocada en la realización de actividades físicas y entrenamientos. Sus seguidores la felicitaron por el hecho y aseguraron en redes sociales que se ve hermosa de cualquier manera.



(Más: En fotos: así se veía Gabriel Coronel hace 15 años).

Facebook Twitter Linkedin

'Colin Bridgerton' y 'Penelope Featherington', la pareja protagonista de la tercera temporada. Foto: Netflix

El éxito de Bridgerton

La serie es un drama de época que sigue las vidas de siete miembros de una familia que buscan encontrar el amor y casarse. Fue estrenada por primera vez a inicios de 2022 en Netflix y lanzó su segunda temporada en abril de este año.



(También: Britney Spears le respondió a su madre con un mensaje subido de tono).



La encargada del guión es Shonda Rhimes, conocida en la industria televisiva por ser la creadora de programas como ‘Grey' s anatomy’, ‘Scandal’ y ‘How to get away with murder’. La estadounidense es considerada una de las mejores guionistas del mundo.



La última entrega de ‘Los Bridgerton’ volvió a romper un récord para Netflix. Desde que salió, se convirtió en la serie en inglés más vista en la historia de la plataforma. En la primera semana de la más reciente temporada, sumó más de 250 millones de horas reproducidas. Esa cifra se duplicó al pasar los diez días desde el estreno.

Más noticias

Luisa Fernanda W le reclamó a Pipe Bueno: ‘¿Por qué me dices mentiras?’

Catalina Gómez reveló detalles del difícil embarazo de su segundo hijo

Lina Tejeiro le envió mensaje a su novio, pero otro famoso le respondió

¡Nació Apolo! Mau Montaner se conviertió en padre por primera vez

Tendencias EL TIEMPO