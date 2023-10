Peluquería tendrá que indemnizar a clienta por un mal corte de cabello antes de su boda

El corte de cabello de una persona, o ‘peluqueado’, como le dicen algunos, es uno de los factores más importantes del aspecto físico. Suele ser visto como símbolo de cuidado personal e incluso como rasgo de personalidad.



Es por eso que tanto hombres como mujeres alrededor del mundo suelen ir a salones de belleza o barberías justo antes de celebraciones importantes en sus vidas, como cumpleaños, ceremonias de grado o matrimonios.

¿Pero qué pasaría si en un establecimiento de la industria lo ‘trasquilan’ o le arruinan el look justo antes del día más importante de su vida? Pues en esta historia, sucedió justo eso.



Según medios locales, hace un par de días, en la ciudad de Cantón (o Guangzhou), al sureste de China, una mujer fue a un salón de belleza para que le cortaran el pelo y la dejaran con el look de sus sueños antes de su boda.



La mujer, de apellido Tang, pidió un corte de cabello hasta los codos, pero durante el proceso, la peluquera le cortó el pelo hasta los hombros, acción que desató la ira de la clienta. Claro está que, a punto de casarse, no podía aplicar la frase “si no le gusta el motilado, no lo mire”; todos la iban a mirar.



Una vez se terminó el corte, Tang empezó a discutir con la peluquera y los dueños del establecimiento y pidió una compensación económica. La peluquera argumentaba que el corte estaba tal como la clienta lo pidió, y que no hubo objeciones durante el proceso. Por ende, Tang demandó a la peluquería por 8.500 Yuanes (casi $5.000.000 COP).



El caso fue tomado por el juez Deng Ruhui, en una corte local, quien revisó el material grabado por las cámaras de seguridad, y concluyó que el corte, efectivamente, había quedado 10 cm más corto de lo acordado por Tang y su peluquera.



El juez declaró que sí hubo una violación de contrato por parte de la peluquería, pero no una grave, así que el establecimiento debía compensar a Tang por el valor de 500 Yuanes ($290.175 COP), y devolverle el dinero de su tarjeta de membresía, por un valor de 900 Yuanes ($522.315 COP).



En conclusión, a pesar de que la mujer no recibió la compensación que quería por haber tenido que casarse con un corte de cabello no deseado, parece un alivio para la comunidad internacional que el juez haya fallado a favor de la clienta.

Siete mujeres enfrentaron a ladrones en peluquería del barrio La Estancia

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

