Críticas a mujer de ‘pelito sanador’ por supuesta cura del coronavirus

En redes sociales se hizo viral una información compartida por Whatsapp acerca de una supuesta cura para el nuevo coronavirus. El mensaje fue compartido por una ‘influencer’ que recibió críticas de parte de usuarios de Twitter e Instagram.

La instagramer Paola Aristizábal compartió una historia en la que relata cómo fue que llegó a la ‘cura del coronavirus’. Según contó, su hermana le envió un audio de WhatsApp en el que una persona describe un procedimiento para protegerse del virus, que incluye la Biblia.



Después de unas horas, el vídeo de la ‘instagramer’ se volvió viral y recibió una lluvia de críticas tanto de parte de algunos padres de familia como de reconocidas figuras públicas y cuentas de humor en redes sociales.

En vista de esto, Aristizábal borró la información que había compartido sobre la supuesta cura para el virus.



“Quería contarles que borré todas las historias porque la responsabilidad social es muy grande. Muchas personas compartieron, no imaginé que lo iban a compartir así de impresionante”, dijo Aristizábal en un video que publicó a través de su cuenta de Instagram.



Además, aclaró que ella no era poseedora de la “verdad absoluta” y que haber creído en la supuesta cura del coronavirus no significaba que ella no fuera a cuidar de su salud. “Chicos, me llegan cantidades de mensajes”, escribió en otra de sus historias de Instagram.



“Usted es libre de creer lo que quiera. Ya muchos padres han salido a decir que es mentira. No sé, nadie tiene la verdad absoluta, yo sólo estoy sorprendida y con mucha fe. No voy a salir a exponerme, solamente voy a tener fe de que todo pasará”, señaló la ‘influencer’.



Según ella, había podido comprobar lo que decía la nota de voz de Whatsapp y por eso tenía mucha fe. Esta información señalaba que a una persona se le había aparecido un niño que le dijo que la cura del coronavirus estaba dentro de la Biblia. Según eso, si las personas abrían el libro, se iban a encontrar con un ‘pelito’.



Paola Aristizábal sostenía que este elemento debía ponerse a hervir y que eso haría que las personas que tienen el nuevo coronavirus se curen. “Y a las personas que no lo tengan, no les va a dar”, explicó Aristizábal, quien después mostró cómo se le erizaba la piel del brazo.



Las burlas que causaron esas declaraciones inundaron las redes sociales. Tanto así que en Twitter se volvió tendencia el ‘hashtag’ #ElPelitoSanador.

🇨🇱 La solución es apoyar la ciencia.

🇧🇷 La solución es apoyar la ciencia.

🇪🇸 La solución es apoyar la ciencia.

🇮🇹 La solución es apoyar la ciencia.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 La solución es apoyar la ciencia.

🇨🇴 Busquen un pelito entre la biblia. — Pretoriano (@MatonsizimoKid) April 13, 2020

De igual forma, figuras como el actor Santiago Alarcón han hablado del ‘pelito sanador’ con sarcasmo en sus redes sociales.

Pregunta :

¿Alguien sabe para cuantas personas alcanza el Pelito sanador?

Aquí somos 4 y una solo biblia

¿Más agua será? #ElPelitoSanador — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) April 13, 2020

Consejos de la OMS

Además de las burlas, muchas voces señalaron la responsabilidad que deben tener quienes pueden compartir información con grandes audiencias. Más aún cuando Colombia ya superó el centenar de personas fallecidas a causa del nuevo coronavirus y reporta más de 2.700 casos de individuos infectados.



La Organización Mundial de la Salud ha dado una serie de recomendaciones para frenar la expansión del virus:



-Lavado de manos frecuente: Utilice un desinfectante a base de alcohol o un jabón acompañado de agua. Lave sus manos al menos cada tres horas y después de ir al baño, volver de la calle o estar en contacto con desechos. Este es uno de los mejores métodos para evitar la propagación del virus.



-Tenga prácticas de higiene respiratoria: Siempre que tenga tos o deba estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o, en su defecto, use un pañuelo. Esto evitará la propagación del virus.



-Uso de tapabocas: La OMS asegura que el tapabocas se debe usar en caso de estar contagiado o en caso de atender a una personas infectada. Sin embargo, gobiernos de todo el mundo les han pedido a los ciudadanos el uso permanente del tapabocas en las calles. En el caso de Colombia, el tapabocas es obligatorio en los sistemas de transporte público.



-Procure no tocarse la nariz, los ojos o la boca: Las manos son uno de los medios de contagio más comunes debido a que están en contacto con superficies y elementos que podrían estar infectados. Si el virus está en sus manos, al tocarse los ojos, la boca o la nariz, acabaría por infectarse.



-Solicite atención médica a tiempo: En caso de que tenga tos, fiebre, dolor de cuerpo y dificultad para respirar, es fundamental que consulte a un médico. Estos son síntomas de infecciones respiratorias y la covid-19, enfermedad producida por el nuevo coronavirus, podría ser una de ellas.



-Manténgase informado: Consulte con frecuencia fuentes de información confiable, sobre todo a las autoridades en salud (para el caso de Colombia podrían ser el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud de su ciudad o municipio). La información que estos entes manejan es actualizada y le permite saber los alcances del virus en el lugar en el que reside.

