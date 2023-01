Recientemente, han empezado a surgir una teoría en la que se afirma que el cambio climático estaría haciendo que las personas que poseen este raro gen estén empezando a desaparecer, sin embargo, ¿qué dice la ciencia?



El fenotipo de personas pelirrojas se expresa de manera escaza en la población, de hecho, tan solo una o dos personas entre 100 suele tener cabellera de este color. Sin embargo, no es una característica nueva.



'National Geographic' reporta que "es un rasgo que se remonta a la prehistoria", de hecho análisis de ADN muestran que habrían neandertales que eran pelirrojos pálidos, es decir, es una característica física que se ha expresado desde hace unos 50.000 años.



Sin embargo, es un rasgo recesivo, es decir que es necesario que tanto el padre como la madre sean pelirrojos para lograr que su descendencia también tenga el cabello de este color.



De hecho, este gen, que fue descubierto en 1995, es "receptor de la melanocortina 1, o MC1R, desempeña un papel clave en la producción de melanina, el pigmento bronceado que protege la piel de la radiación ultravioleta (luz solar) y también da color a los ojos y la piel. Un tipo, la eumelanina, dota al cabello de color marrón o negro. La feomelanina crea mechones rojos o rubios y confiere piel clara y pecas", afirma el medio.



Y a pesar de ser tan raro, la ciencia y la genética no tienen pruebas de que este gen esté desapareciendo. "Los pelirrojos no se van a extinguir", afirma Katerina Zorina-Lichtenwalter, investigadora postdoctoral del Instituto de Genética del Comportamiento de la Universidad de Colorado citada por National Geographic.



Además, ser pelirrojo también se derivó, en un comienzo, en una ventaja evolutiva para las culturas que emigraron de las regiones más soleadas del norte hacia territorios del norte, que se caracterizan por tener cielos grises y días de invierno cortos por lo que tener piel clara, como es usual en los pelirrojos, era una ventaja porque permite absorber con mayor facilidad los rayos UV y producir más vitamina D.



Por lo anterior, la mayor población mundial de pelirrojos se encuentran en Reino Unido e Irlanda, países con las características climáticas descritas.



Sin embargo, esta ventaja también puede ser contraproducente, pues al tener piel clara, es más probable que puedan sufrir cáncer de piel, porque este tipo de características físicas permiten que más rayos UV alcancen el ADN y lo dañen.

