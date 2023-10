Las series de Medio Oriente han explorado con maestría los intrincados vericuetos del conflicto que asola esta región del mundo. Thrillers de espías, relatos basados en hechos reales y retratos de la vida en medio del conflicto son solo algunas de las claves para adentrarse en los mundos ficticios que han abordado esta zona en tensión.



Ya sea Irán, las ciudades de Israel como Jerusalén o Tel Aviv, o la misma Franja de Gaza, que hoy se encuentra en el epicentro de la tormenta, estas locaciones sirven como escenario para narrativas a veces distantes que, a través de la ficción, se tornan sorprendentemente cercanas.

Tomando como ejemplo 'Shitsel', estrenada en 2013 y con tres temporadas en su haber, la serie nos transporta a la vida cotidiana de una familia judía ortodoxa. A través de sus comidas, ceremonias, amores, duelos y la experiencia de vivir en constante peligro, los años de una civilización se condensan en pequeños momentos y gestos que, de no ser atendidos, se perderían para siempre.



Israel no solo es una fuente de inspiración para muchas series internacionales, como 'The Affair','In Treatment' o 'Homeland', sino que a lo largo de los años, especialmente durante el auge de las series en la década de 2010, ha demostrado destreza y creatividad al diseñar historias que exploran los conflictos más fuertes de la región. Estos relatos exploran el tenso vínculo entre la exigencia militar y la vida civil, el papel de los migrantes de Medio Oriente en todo el mundo y el eco de eventos extremos en su territorio.



Películas y series para conocer más sobre el conflicto entre Israel y Gaza

Fauda

Un ejemplo destacado es 'Fauda', que cuenta con cuatro temporadas disponibles en Netflix y una quinta en preparación. Esta serie, creada por Avi Issacharoff y Lior Raz, se convirtió en uno de los grandes éxitos de la ficción israelí, aunque no estuvo exenta de controversias.



Su trama gira en torno a la persecución de un espía de Hamás en un casamiento, desencadenando un conflicto que involucra tensiones políticas y religiosas, así como disputas familiares en ambos bandos. A medida que avanzan las temporadas, la producción ha logrado abordar con madurez el complejo conflicto israelí-palestino, mostrando personajes con matices.

Teherán

'Teherán', creada por parte del equipo creativo de 'Fauda', se diferencia al ambientarse en la capital de Irán, donde una agente de la Mossad se infiltra en una central eléctrica para desactivar un reactor nuclear. Esta serie se adhiere a la dinámica del thriller de espías, evocando la paranoia de la Guerra Fría y explorando las complejidades de la identidad de la protagonista y su pasado.



Se puede en Apple TV. Foto: Apple TV.

The Honorable Woman

'The Honorable Woman', una coproducción entre Estados Unidos y Reino Unido, se centra en 'Nessa Stein', interpretada por Maggie Gyllenhaal, quien lidera una empresa familiar que ha transformado sus negocios de venta de armas en inversiones en telecomunicaciones entre Israel y Cisjordania. La serie destaca por su retrato no condescendiente de los actores estratégicos en la geopolítica de Medio Oriente, explorando las corrientes subterráneas que definen el conflicto.

La producción se puede ver en HBO Max. Foto: HBO Max

La Chica de Olso

'La Chica de Oslo', una coproducción entre Israel y Noruega, se sitúa en el presente pero tiene sus raíces en los acuerdos de paz de Oslo entre Israel y la OLP. La serie sigue la búsqueda de una adolescente secuestrada por ISIS en Medio Oriente, llevando a su madre a la zona de conflicto para negociar su liberación. A través de secretos familiares e intrigas amorosas, la producción destaca el entramado que define las fronteras entre Israel y el mundo árabe.

Oslo

'Oslo' basada en una obra teatral, recrea las negociaciones de paz de 1993 entre Israel y Palestina en Noruega. La película, dirigida por Bartlett Sher, narra la gestación del acuerdo a través de diplomáticos noruegos que operaron en territorio neutral para evitar una masacre y promover el diálogo diplomático.



La imagen que condensó en su momento aquella gesta fue la del saludo entre el primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el presidente de la Organización de Liberación de Palestina, Yasser Arafat, ante la mirada de Bill Clinton en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Dos años después, Rabin fue asesinado por un extremista israelí y en 2000 llegaría la Segunda Intifada.

La producción se puede ver en HBO Max. Foto: HBO MAX

