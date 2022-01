A pocos días de haber iniciado el 2022, recordamos que varias películas habían imaginado el futuro y creado posibles ‘visiones’ sobre lo que, según sus creadores, sería este año.

Por ejemplo, la película tailandesa ‘2022 Tsunami’ (2009), dirigida por Toranong Srichua, se inspira en el tsunami que ocurrió en Taiwán en 2004.



En la cinta, el Gobierno y los científicos del país intentan evitar un desastre similar, pero, sin éxito, el tsunami golpea a la ciudad de Bangkok. ¿Sucederá un desastre de ese tipo durante este año? Esperemos que no.



(Lea también: ¿Qué película ganó el Premio Óscar en el año cuando nació?).



Por su parte, la cinta de 1993 ‘Alien exterminador’ (‘Alien Intruder’, en su título original) propone un año en el que los seres humanos viajan de forma frecuente al espacio exterior y “recurren a la realidad virtual para ejercer sus fantasías sexuales”, explica el medio especializado ‘Espinof’.

En ‘Alien exterminador’ los humanos viajan continuamente al espacio profundo. Foto: P.M Entretainment group. Inc

(Además: La reina Isabel y los famosos que morirían en 2022, según ‘The DeathList’).



La película de Richard Fleischer, estrenada en 1973, ‘Cuando el destino nos alcance’ (‘Soylent Green’ en inglés), describe un 2022 en el que la humanidad enfrenta problemas como la sobrepoblación, contaminación y desabastecimiento.



En la cinta, la ciudad de Nueva York está habitada por unos 40 millones de personas, la mayoría viven hacinadas. Además, descubren una incómoda verdad sobre el alimento sintético ‘Soylent green’ usado para evitar que la población muera de hambre.



En nuestra realidad, ya estamos enfrentando los efectos del cambio climático en el mundo: los científicos estiman que en diez años el mundo enfrentará inundaciones, extensas sequías, tormentas más frecuentes, grandes incendios y una seguridad alimentaria mundial que estará en riesgo, según información de ‘El País’.



A pesar de que Nueva York no es aún la ciudad miserable que muestra la cinta, esta puede ilustrar algunos problemas por los que la humanidad comienza a atravesar.

Cada día se evidencian más los efectos del cambio climático en nuestro planeta. Foto: Juan Mabromata. AFP

Por otra parte, la película india ‘Deham’, de 2001, trata el tema del tráfico de órganos, planteado de una manera diferente. Una empresa ofrece a una familia vivir una vida lujosa a cambio de que sus miembros donen sus órganos a clientes adinerados.



(Le puede interesar: Horóscopo sexual: le contamos qué le depara a cada signo en el mes de enero).



De momento, no se conoce de la existencia de una empresa real que haga este tipo de actividades, ni esperamos que exista.



El largometraje escrito por Carey y Chad Hayes, ‘La cara oculta de la luna’, narra lo sucedido con un grupo de astronautas cuya nave queda a la deriva en la cara que no vemos de la luna.



Aún no hay astronautas perdidos en esa parte de la luna, pero los científicos han demostrado gran interés por conocer los secretos que hay allí. Por ejemplo, el vehículo de exploración especial Yutu-2 fue enviado por China a principios de 2019 y han conocido detalles sobre la geología de nuestro satélite natural.



De una u otra forma, esperamos que el futuro sea mucho más alentador de lo que narran estas historias del cine.

Cada vez hay mas curiosidad por conocer los secretos del espacio exterior. Foto: iStock

Tendencias EL TIEMPO