Las películas de Netflix que desde ya se perfilan para los Óscar

Recientemente, 'Deadline', un medio digital especializado en cine, publicó una información filtrada de los filmes que serían candidatos para el premio a mejor película en la edición 93 de los Óscar.

El anuncio fue compartido con los más de 9.000 miembros de la Academia y más tarde fue conocido por algunos medios de comunicación. 'Deadline' señala que son nueve los largometrajes que están en la lista: 'The Assistant', 'Crip Camp', 'Da 5 bloods', 'The half of it', 'The king of Staten Island', 'Lost girls', 'Military wives', 'Never rarely sometimes always' y 'Trolls world tour'.



Sorprendió que cuatro de estos títulos fueron producido por Netflix, el gigante del 'streaming', que en los últimos años se ha hecho un lugar en los premios más codiciados de la industria cinematográfica estadounidense. A continuación le mostramos los tráileres de las cuatro cintas nominadas de Netflix.

'5 sangres' ('Da 5 bloods' en inglés)

Esta es la más reciente entrega del exitoso director Spike Lee, que ya ha ganado dos premios Óscar (uno honorífico en 2016 y otro a mejor guión adaptado en 2019).



Este filme muestra el viaje de cinco veteranos afroamericanos de la guerra de Vietnam que regresan al país asiático con el objetivo de buscar un tesoro que habían decidido esconder debido al mal trato que habían recibido de parte del gobierno de su país. Los 'Sangres', como se denominan los exsoldados, vuelven para recuperar lo que les pertenece.

'Si supieras' ('The half of it' en inglés)

Este filme relata la historia de 'Ellie Chu' una chica brillante de ascendencia asiática que se enamora de otra joven. El nudo de la trama se tensa cuando un atleta de su escuela le pide ayuda para escribirle una carta de amor a alguien. Entonces, 'Ellie' se da cuenta de que es la misma chica que le gusta.



Esta película, protagonizada por Leah Lewis y Daniel Diemer, es la segunda producción de la directora Alice Wu, quien también escribió el guión.



'Chicas perdidas' (Lost Girls' en inglés)

Película dirigida por Liz Garbus y protagonizada por la nominada al Óscar, Amy Ryan. Está disponible en Netflix desde marzo de este año y fue estrenada en el festival de Sundance el pasado 28 de enero.



'Chicas perdidas' es un relato descarnado, dramático y en ocasiones lleno de suspenso. Muestra a 'Mari Gilbert', una madre perseverante que pierde a su hija 'Channan', quien desapareció cerca a Long Island (EE. UU.). Al ver la inacción de las autoridades, la mujer decide buscarla por su propia cuenta y en el camino encuentra con que hay un patrón de asesinatos de trabajadoras sexuales. La cinta está inspirada en hechos reales.

'Crip Camp'

Esta película cuenta la historia de un campamento de verano 'hippie' de los años 70, cuya particularidad es que está compuesto por jóvenes con discapacidad. Narra un fragmento de sus vidas y muestra con sutileza lo difícil que es para ellos ser incluidos en la sociedad estadounidense de la segunda mitad del siglo XX.



'Camp Jened' es el lugar en el que se reunieron estos chicos, que protagonizan un relato profundamente humano. Allí, experimentan cómo es vivir sin prejuicios y, aunque algunos tienen parálisis cerebral o dificultad para moverse, hacen todo tipo de cosas: desde empezar su vida sexual hasta practicar deportes.



La cinta fue ganadora del premio del público a mejor documental estadounidense en el festival de Sundance, está dirigida por Nicole Newnham y James LeBrecht y fue producida por Barack y Michelle Obama.



Con información de EFE*