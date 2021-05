Las películas más taquilleras durante la pandemia del covid-19

La industria del cine ha sido una de las más afectadas en la pandemia, pues, debido a la contingencia, las salas se cerraron por un tiempo y se cancelaron varios estrenos.



Sin embargo, poco a poco se ha ido reactivando este sector. De hecho, se reveló cuáles han sido los filmes más taquilleros a nivel mundial en esta época coyuntural.

La página web ‘Box Office Mojo’, dedicada al seguimiento y conteo de los ingresos en taquilla, reveló su ‘top’ de las cinco películas que más han recaudado dinero en los cines durante esta difícil época. Datos que, según el sitio, son “un rayo gigante de esperanza para los cines”.



(Lea también: Los besos más apasionados del séptimo arte).

1. ‘Tenet’

Estrenada en Colombia el 3 de diciembre de 2020, esta película británica- estadounidense de espionaje logró recaudar 363 millones de dólares (1.3 billones de pesos) durante las 31 semanas que duró en las salas de cine mundiales.



Fue dirigida por el aclamado director inglés Christopher Nolan y protagonizada por John David Washington y Kenneth Branagh. Fue rodada en siete países distintos y tiene una compleja trama que pasa por los viajes en el tiempo y la guerra.



De hecho, el título es un palíndromo: una palabra que se lee igual en ambos sentidos, representando la posibilidad de los personajes de avanzar y retroceder en la acción.



(Además: Así es ‘Tenet’, la cinta tan esperada por el público y la industria).

Trailer Tenet Trailer de Tenet Tráiler de 'Tenet'. Foto: Warner Bros. Pictures

2. ‘Godzilla vs.Kong’

Este filme, estrenado en Colombia el pasado 25 de marzo y dirigido por Adam Wingard, ha recaudado, hasta el momento, más de 338 millones de dólares (1.2 billones de pesos) en todo el mundo.



Por su parte, Warner Bros., su distribuidora, aseguró que la película tuvo una "audiencia más grande que cualquier otra película o programa en HBO Max desde su lanzamiento".



'Godzilla vs Kong' enfrenta a estas dos criaturas icónicas del cine en un peligroso combate que pone en riesgo a la humanidad. Es la secuela de ‘Godzilla: King of the Monsters’ (2019) y ‘Kong: La Isla Calavera’ (2017).



La cinta es protagonizada por Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, entre otros.



(Puede leer: 'Godzilla vs. Kong' resucita el cine en Estados Unidos).

Godzilla vs. Kong tráiler Godzilla vs. Kong tráiler 'Godzilla vs. Kong' – Tráiler Oficial Foto: Warner Bros. Pictures

3. ‘Wonder Woman 1984’

La película de la heroína de DC cómics se estrenó en Colombia el 25 de diciembre de 2020. Duró 15 semanas en las salas de todo el mundo y logró acumular 166 millones de dólares (609 mil millones de pesos).



La secuela de Wonder Woman (2017) es dirigida por Patty Jenkins y protagonizada nuevamente por Gal Gadot, quien interpreta a ‘La Mujer Maravilla’, acompañada por Chris Pine, Kristen Wiig y Pedro Pascal, entre otros.



El relato está ambientado en la década de 1980, durante la Guerra Fría, y muestra el enfrentamiento de Gadot con una mujer que posee una fuerza y habilidad sobrehumana.



(Le recomendamos: 'La liga de la justicia': Gal Gadot fue amenazada en el set).

Wonder Woman 1984 Tráiler de Wonder Woman 1984 Tráiler de ‘Wonder Woman 1984’ Foto: Warner Bros. Pictures

4. ‘Los Croods 2: una nueva era’

La segunda entrega animada de esta familia prehistórica llegó a las salas del país el 25 de marzo de 2021 y, por ahora, ha acumulado casi 163 millones de dólares (casi 598 mil millones de pesos) a nivel mundial.



La popular familia de ‘Los Croods’ ya ha sobrevivido al fin del mundo, pero ahora se enfrenta a una situación muy extraña: conocer otra familia denominada los Bettermans, quienes, al parecer, son más evolucionados.



El filme es producido por DreamWorks Animation y tiene a populares actores dentro de su reparto como Emma Stone, Ryan Reynolds y Nicolas Cage.

Tráiler de 'Los Croods 2: una nueva era'. Tráiler de 'Los Croods 2: una nueva era'. Tráiler de ‘Los Croods 2: una nueva era’. Foto: Universal Pictures

5. ‘Raya y el último dragón’

La película animada, producida por Walt Disney Pictures, se estrenó el 5 de marzo de este año en los cines colombianos. Durante este tiempo, ha recaudado poco más de 104 millones y medio de dólares (aproximadamente 383 mil millones de pesos) en las salas de cine de todo el mundo.



Su historia se basa en una guerrera llamada Raya, interpretada por la cantante Danna Paola en su doblaje en español latino, quien debe localizar a un dragón legendario para restaurar su tierra, un reino antiguo conocido como Kumandra.



Está dirigida por Don Hall y Carlos López Estrada y tiene un elenco asiático-estadounidense, con voces de actores como Kelly Marie Tran, Awkwafina, Daniel Dae Kim, entre otros.



(Lea: Raya: la guerrera con la que Disney sigue cambiando a sus princesas).

Tráiler Raya y El Último Dragón Tráiler Raya y El Último Dragón Tráiler de ‘Raya y el último dragón’. Foto: Walt Disney Pictures

Tendencias EL TIEMPO

Lea más historias

- Estos son los villanos de 'Falcon y el Soldado del Invierno'



- Dos cadenas de cine anuncian su cierre por la pandemia, en EE. UU.