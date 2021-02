¿Qué pasaría en una guerra entre ricos y pobres? Película lo muestra

La película ‘Nuevo orden’, del director mexicano Michel Franco, será lanzada en cines este viernes 19 de febrero en varios países como España y México.



El filme ha dado pie a todo tipo de polémicas a raíz de la crítica social oculta tras la historia.



La cinta fue estrenada originalmente el 20 de septiembre del 2020 en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Allí ganó el Premio León de Plata. Desde el lanzamiento del primer trailer se presentaron fuertes opiniones en las cuales se afirmaba que era una película ‘clasista y racista’.



Protagonizada por Naian González, Diego Boneta y Mónica del Carmen, la premisa de la historia se basa en una realidad distópica ambientada en la Ciudad de México, donde se remarcan las brechas sociales desde la primera escena.



“Yo lo que busco es retratar las cosas tal y como son y darnos cuenta de lo equivocada que es la manera en que estamos viviendo. Es lo mínimo que le debemos a la gente que vive con carencias”, afirmó Franco al medio ‘Sensacine’.



"Yo lo que busco es retratar las cosas tal y como son y darnos cuenta de lo equivocada que es la manera en que estamos viviendo", aseguró Michel Franco en la entrevista.

Él aclaró que todas las locaciones utilizadas son reales. “La boda se sitúa en El Pedregal, una zona de clase alta en el sur de la ciudad. Y el barrio de clase obrera está situado en Naucalpan, un municipio donde viven millones de personas de clase media-baja”.



Asimismo, también se refirió a que no solo quiere dar una visión de y para México, pues busca “un mensaje universal, no local”.



También afirmó que “para cambiar las cosas no hace falta solo voluntad. Mi protagonista, Marian (Naian González Norvind), es muy ingenua, no se da cuenta de lo que sucede, por lo que sus ganas de ayudar no son suficientes”. Haciendo referencia a que, para evitar llegar a extremos como el del filme, no es solo cuestión de tener voluntad, sino de hacer algo para que la lucha de clases sociales se pueda afrontar.



Respecto a las críticas de la cinta, afirmó que “hubo mucha gente que, sin ver la película, la juzgó como clasista y racista, sin entender que la película critica precisamente eso”. También aseguró que él sabía que iba a suceder, “Si enfrentas a un país con sus problemas, está claro que mucha gente se va a enojar”.

¿Por qué tanto revuelo?

Nuevo Orden - Tráiler Oficial Nuevo Orden - Tráiler Oficial 'Nuevo orden' sigue las huellas del derrumbe de un sistema político y del nacimiento de un desgarrador nuevo reemplazo. (Filmaffinity)

Las imágenes del trailer dejaron entrever lo que sería la base del argumento de la película. Se muestra a personas de altas sociedad inmersas en el caos desatado por agresivos alborotadores de clase baja en medio de una rebelión debido a las marcadas brechas sociales en México.



Una lujosa boda se ve interrumpida por manifestantes que ingresan armados y con gran violencia empiezan a atacar a los presentes y se llevan secuestrados a algunos.



Además, mientras el caos reina en el país y los protagonistas luchan por sobrevivir, el ejército instaura un golpe de Estado, en el que la crudeza de la violencia es su base.



La película retrata la desigualdad desde una mirada la que, según Alejandro Alegré, del portal ‘El confidencial’, “la venganza de los pobres contra los ricos se convierte rápidamente en un golpe de Estado de signo muy distinto”.



Asimismo, también afirma que tiene todo el potencial para “molestar a todo el espectro ideológico” y que, “habrá quienes la consideren una incitación al alzamiento contra el sistema y un insulto a la institución castrense, y quienes por otro lado la verán como una reaccionaria advertencia acerca del desastre al que nos conduciría todo intento de cambiar el ‘statu quo’”.

