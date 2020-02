El ‘top’ de la vergüenza: peleas en público de famosos colombianos

Jaime Moreno, Carlos Capella / EL TIEMPO

Jorge Luis Pinto y Julio Comesaña protagonizaron un enfrentamiento en 2006. Los dos técnicos se encontraron en la cuarta fecha de la Liga II de ese año, cuando el Cúcuta recibió al Real Cartagena.



En el desarrollo del partido, Pinto, quien dirigía al Cúcuta, se quejó del, según él, mal arbitraje de Carlos Eduardo López, hasta que finalmente fue expulsado. Desde fuera de la cancha, Pinto siguió con sus quejas y su actitud colmó la paciencia de Comesaña quien, sin mediar palabra, se abalanzó contra Pinto y le lanzó un puñetazo que apenas rozó el rostro del entrenador.



Respecto a lo sucedido Comesaña dijo: “Él a mí me tiene que respetar. Que se calle la boca porque era un partido normal. Que no me involucre a mí ni al Real Cartagena en algo que no debe involucrarme”.