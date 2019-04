La 'pelea' entre Luisa Fernanda W y el papá de Legarda por un video

Esta semana, la influencer Luisa Fernanda W y el papá de Fabio Legarda, exnovio de la joven, se lanzaron pullas a través de redes sociales por cuenta de un adelanto de un video de la youtuber.



Luisa Fernanda W ha estado creando expectativa en redes sociales por el lanzamiento su nuevo video ‘Me sigues queriendo', el último que grabó junto a su exnovio Fabio Andrés Legarda, quien murió en febrero de este año por una bala perdida en un intento de robo en Medellín.

Millones de seguidores han comentado su gusto por los adelantos del video, pero no ocurrió lo mismo con el padre del cantante, Fabio Legarda, quien lo pudo ver completo y manifestó su disgusto y desacuerdo con este.

“Es triste, las personas desengañan, hacen tributo personal sobre el dolor, la vida y el esfuerzo de otros. El video debe corregirse o no hay video”, escribió el padre de Legarda a través de su cuenta de Instagram junto a una parte del video.

Algunos de los más de 40.000 seguidores que tiene Fabio Legarda en esta red social comentaron su inconformidad con esta publicación. Frente a esto, él respondió: “Es un golpe bajo a la memoria de alguien que dio tanto amor a su equipo”.



Y añadió: "Revisé el video y Legarda todo el esfuerzo de una vida, es proyectado en el 0.001 del tiempo total del video 2 segundos que se desvanecen, es doloroso y terrible para mí".



Tras la polémica que surgió en redes sociales, el padre eliminó la publicación.



A pesar de que Luisa Fernanda W no se ha referido a este tema exactamente, algunos seguidores han expresado que la youtuber le habría contestado con otra publicación en la que escribió: "Desde que no pases por encima de nadie para hacer tus sueños realidad, DISFRUTA. Solo Dios conoce mi corazón entonces lo demás no importa, por qué día a día amo mejorar y aprender de mis errores para continuar... GRACIAS BOGOTÁ".​

ELTIEMPO.COM