Disputa entre hijos de José José e imitador colombiano Brian Álvarez

El colombiano Brian Álvarez, quien se hizo famoso en el 2012 al ganar el concurso de imitaciones ‘Yo me llamo’, está en el medio de una polémica en México.



Hace 8 años, el talento de Álvarez cautivó a todos los televidentes del show y al cantante José José, a quien imitaba y de quien decía que era su hijo.

Fue tanta la exposición mediática que alcanzó el imitador que el artista mexicano asistió a uno de los capítulos del programa para conocerlo.



Y aunque Álvarez estaba seguro que el ‘príncipe de la canción’ era su padre, una prueba de ADN que se practicaron determinó lo contrario.

La polémica

En los últimos 7 años, el colombiano ha afirmado que no cree en los resultados de las pruebas y se sigue presentando como Manuel José, su nombre artística y con el que interpreta las canciones más famosas de José José.



Ese accionar, sin embargo, no ha sido bien visto por los hijos legítimos del artista, quien falleció el pasado 28 de septiembre.



José Joel, el primogénito de José José, criticó a Álvarez y le pidió que se vendiera como algo que no es.



“Lo imita bien, canta bien, pero no es su hijo y que siga su camino”, comentó José Joel al programa mexicano ‘Sale el Sol’.

El cantante mexicano José José falleció el sábado 28 de septiembre de 2019. Foto: Reuters

Asimismo, aseveró que ya interpusieron una demanda por lo que está haciendo el colombiano.



“El muchachito insiste, insiste e insiste, qué pena que tengamos que llegar a esto. Ya hay una demanda que lo anda persiguiendo, y lo va a alcanzar: de buena ley se lo he dicho y, si no es de buena ley, pues de mala ley será”, agregó.



Por su parte, Marysol, otra de las hijas del cantante, le manifestó al programa ‘Un nuevo día’ que tiene algo de miedo del accionar de Álvarez.



“Lo he escuchado cantar, me asusta un poco porque siento que es demasiada obsesión con la que creció y con el hecho de querer ser José José”.



El fin de semana pasado, el imitador se presentó en la ciudad mexicana de Toluca y el teatro en el que fue su show tuvo lleno total.



