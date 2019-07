Rifirrafe entre Amparo Grisales y un tuitero que la llamó 'abuelita'

Este martes, la diva de la televisión colombiana Amparo Grisales se enfrentó en Twitter con un hombre que la llamó ‘abuelita’, refiriéndose a la edad que ella tiene para actuar en la novela ‘Las muñecas de la mafia 2’ que se estrenó este mes en la televisión colombiana.

“#LasMunecasDeLaMafia2 y la abuelita Amparo Grisales. @Amparo_Grisales @CaracolTV”, fue el trino que publicó un usuario.

Al ver esto, Amparo Grisales le respondió al tuitero: “Qué lindo sería ser abuela!

Pero no lo soy!! Y ud. no tiene mamá ? Además la edad no tiene nada que ver con ser abuela! Conozco abuelas muy jóvenes y bellas!!”, fue parte del mensaje que publicó.



Las reacciones frente a su respuesta han sido de todo tipo. Algunos apoyaron a la estrella y la felicitaron por verse así a su edad (62 años).



"La única mujer, que en vez de años, acumula inteligencia, juventud y belleza", escribió un internauta.

La única mujer, que en vez de años, acumula inteligencia, juventud y belleza. Te amo! 😍 😍 😍 — Fredo 🎨🤘📖🥑 (@fredo_spol) 16 de julio de 2019

Ya quisieran verse así regias como Amparo !! — Valeria De La Espriella (@SolteraDeBotas) 17 de julio de 2019

Quiero llegar a esa edad igual de bella a @Amparo_Grisales y ser el centro de atracción de los envidiosos jajajaj — Angie Benavides Osor (@angiebenavideso) 16 de julio de 2019

Pero otros apoyaron el trino del usuario y expresaron que no tiene nada de malo que le hayan dicho así, pues a todos les llegan los años.

No es falta de respeto , quizás no sea abuela , pero los años si llegan con el transcurrir el tiempo. No sé , quizás es tiempo de aceptar la edad y saber que en la redes sociales son para aceptar las críticas ( en ningún momento se le insulto o se le faltó respeto). — Ni Empujao (@empujao) 17 de julio de 2019

Amparo Grisales interpreta a Lucrecia Rivas en la serie. Ella es una de las 'muñecas' quien pasó de ser la exesposa de un narco con una vida de lujos a escribir un libro con sus memorias.



