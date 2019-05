¿Pelea de 'youtubers'? Luisa Fernanda W responde críticas de Arrieta

Una fuerte discusión se desató en Twitter este fin de semana entre las estrellas de Youtube Luisa Fernanda W y Nicolás Arrieta, que también produjo una polémica entre sus seguidores.

El domingo, Nicolás Arrieta publicó un video diciendo que "es absurdo a lo que llega Youtube. Es como la pelea de Luisa Fernanda W con La Segura con Pipe Bueno".



Tras ello, Luisa Fernanda W puso un trino que tuvo más de 11.000 me gusta: “Cuando X o Y youtuber se queda sin contenido, le toca hacer un video criticando a Luisa Fernanda W, toman el tema más quemado en Colombia, por eso es que les cuesta tanto crecer en su carrera, por falta de creatividad, piénsele un poquito más al contenido y sea profesional”.

Cuando X o Y youtuber se queda sin contenido, le toca hacer un video criticando a Luisa Fernanda W, toman el tema más quemado en colombia, por eso es que les cuesta tanto crecer en su carrera, por falta de creatividad, piénsele un poquito más al contenido y sea profesional. — Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) 20 de mayo de 2019

Una hora después, el youtuber Arrieta comentó esta publicación: “Bueno, ahora voy a hacer covers. *se vuelve original*”. Pero el joven avivó la controversia con un par de trinos más que despertaron la indignación de algunos seguidores de la paisa.

Bueno, ahora voy a hacer covers. *se vuelve original* https://t.co/t6SrqhhX3i — Nicolás Arrieta (@nikoarrieta) 20 de mayo de 2019

“Cuando x o y youtuber le pasa una tragedia y crece por eso, no por contenido ni por la “música” que hace, sino por los chismes en los que se mete, es porque falta profesionalismo y creatividad, se les olvida que hacían videos “graciosos” y empiezan a creerse Shakira”.

Bueno, ahora voy a hacer covers. *se vuelve original* https://t.co/t6SrqhhX3i — Nicolás Arrieta (@nikoarrieta) 20 de mayo de 2019

Y siguió: “*hace un video hablando de cómo se soñó con su ex novio que se murió* *pide creatividad*”

*hace un video hablando de cómo se soñó con su ex novio que se murió*

*pide creatividad* — Nicolás Arrieta (@nikoarrieta) 20 de mayo de 2019

Frente a estos comentarios, algunos ‘fans’ de Luisa Fernada le respondieron: “Se necesita estar muy vacío en la vida, la cogió con @luisafernandaw por que usted está grave, necesita llamar la atención de alguna manera”.

Se necesita estar muy vacío en la vida, la cogio con @luisafernandaw por que usted está grave, necesita llamar la atencion de alguna manera. Deje el show y busque algo más interesante de que hablar si tan poco le parece luisa para que le da importancia? Coherencia. — Adriana zipa (@adryzipa) 20 de mayo de 2019

Frente a estos comentarios, Luisa Fernada no se ha pronunciado.



Esta no es la primera vez que Nicolás Arrieta y Luisa Fernanda W se enfrentan en redes. Tras la muerte del novio de Luisa, Legarda, realizó un video donde lanzó esta pulla: “Ella sube un montón de cosas dementes (…) Poniendo videos relocos, cosas absurdas que no tienen ningún sentido. Alguien lo tiene que decir, está bien sentirse mal, está bien dar un duelo, está bien darse un espacio”.



ELTIEMPO.COM