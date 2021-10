'Si voy a la final, que sea con cualquiera que no sea Frank', Diego Camargo

Claudia Bahamón 'puso en aprietos' a Frank Martínez al hacerle una polémica pregunta: "¿A quién vas a sacar? Dime las dos personas que salen". Pero más polémica fue su respuesta, al asegurar que saldrían Viña Machado y Diego Camargo.



La reacción de todos fue una sorpresa, ya que el comediante ha sido uno de los grandes apoyos de Frank en la competencia.



“Frank, mi amigo y protegido al principio. Ojalá se le caigan todas las ollas…

Ahora quiero sacar a Judas. Si voy a la final que sea con cualquiera que no sea Frank”, apuntó.

Tanta fue la decepción de Camargo que decidió no hablarle a Frank durante el reto.

Diego no le habla a Frank por 17 minutos

“No hay que ayudarlo porque ese es el destino que merecen los traidores. Frank es el Judas de este juego. Uno ayudándolo y así es como responde”, fueron las palabras de Camargo.



Eso sí, Frank mostró arrepentimiento al notar la supuesta molestia de su amigo y dijo, en broma, que su relación estaba pasando por su peor momento: "Pido perdón, Diego está muy rencoroso y no supo digerir la información. Esto me afecta”.

