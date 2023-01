Después de la muerte de Pelé, el pasado 29 de diciembre del 2022, muchas anécdotas, historias y recuerdos salieron a relucir en el mundo deportivo y del espectáculo. Desde exnovias hablando de cómo fue su relación con el deportista, hasta compañeros de cancha que siguen dando el pésame por una pérdida tan grande.

Son varias las personalidades que precisamente han contado sus experiencias junto al astro del fútbol brasileño, entre las cuales está una de las cantantes del trío mexicano de los años 80, ‘Pandora’.



Cabe recordar que el trío, conformado por María Fernanda Meade del Valle, María Isabel y María Teresa Lascuráin Arrigunaga, fue bastante popular especialmente por la canción ‘Cómo te va mi amor’, la cual incluso fue nominada a un premio Grammy.

Su éxito fue inherente a las voces y actitudes de las cantantes, quienes a su vez, con su carisma lograron cautivar el corazón de más de uno de sus admiradores. Ese fue el caso precisamente de Edson Arantes do Nascimento, quien -en medio de su fama y gloria- se fijó en María Isabel Lascurain, una joven de 25 años que estaba viviendo uno de los mejores momentos de su vida.



Según lo que contó en medio de una entrevista con el actor Omar Chaparro, realizada para el programa ‘Abre la caja de’ en su canal de YouTube, la joven fue ‘fichada’ por el brasileño cuando se conocieron en México, cuando el astro estaba en la ciudad debido al Mundial celebrado en el 1986.

Desde entonces, comenzó a buscarla y en algún momento logró obtener su número de teléfono. “Él habló a mi casa. Contestó mi hermano y subió corriendo a mi habitación para decirme que llamaba Pelé…¡Qué nervios!... Me daba nervios porque sabía que me quería merendar. Me llevaba varios años, yo tenía 25 años”, contó la cantante.



Aun así, recalcó que a pesar de la insistencia ella jamás le contestó el teléfono, pues además de que no le gustaba, conocía las verdaderas implicaciones de estar en ese momento con ‘El Rey’.



“Ni me gustaba y estaba casado”, detalló, especificando que no era su tipo a pesar de la cantidad de dinero que pudiese tener, pues para ella eso no era una prioridad. Cabe recordar que para el 86 el jugador realmente había salido de su primer divorcio con su exesposa Rosemeri dos Reis Cholbi.

Sin embargo, esto no significó que se alejara de Pelé toda la vida. De hecho, al momento de su fallecimiento, la cantante publicó en su cuenta de Instagram una foto de los dos juntos en su juventud.



“Se fue uno de los grandes, grandes del fútbol. El mejor jugador del mundo. Esta foto fue en el mundial de México 86. Descanse en Paz, O Rei Pelé”, escribió a modo de pésame en el recuerdo que retrata su encuentro en una fiesta organizada por sus amigos en común (los cuales hacían parte del mundo del entretenimiento). En ese evento también estuvieron Emmanuel y Mijares, otros cantantes de la época.

