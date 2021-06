'Nidia', de 'Pedro, el escamoso', habla de la enfermedad que padeció

En entrevista con el programa de farándula ‘Lo sé todo’, la actriz Alina Lozano, recordada por interpretar a ‘Nidia de Pacheco’ en la popular telenovela ‘Pedro, el escamoso, compartió con sus seguidores que acudió al médico por, según ella, una alergia, pero se llevó una sorpresa cuando la doctora le diagnosticó una dolorosa enfermedad tras la consulta.

“Fui al médico para que me trataran una alergia y me formularan una cremita”, aseguró. No obstante, la especialista en salud que la trató, al ver las ampollas, le comunicó que padecía herpes.



La ‘culebrilla’, como se conoce popularmente, se caracteriza por la aparición de ciertas ampollas o erupciones en la piel, generalmente en el torso, y recibe este nombre porque tiene forma ondulante similar a una “culebra”.



Este sarpullido suele generar molestia y dolor en los pacientes que la sufren. Es causada por el virus de la varicela-zoster, el mismo que causa la varicela.



Generalmente, esta enfermedad aparece por una baja de defensas asociada a estrés, acompañado de otras condiciones médicas.Por fortuna, tiene tratamiento, los cuales incluyen analgésicos y medicamentos antivirales.





