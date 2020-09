Vuelve ‘Pedro, el escamoso’ a Caracol: ¿qué hacen hoy los actores?

Caracol Televisión / Instagram: @linda_karen_gonzalez

Álvaro Bayona (59 años)



Interpretó a Pastor Gaitán García. Es uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana, entre otras cosas, por participar en producciones como 'Aquí no hay quien viva' (2009), 'A mano limpia' (2010), 'Azúcar' (2016) y 'El tesoro' (2016). Desde 'Pedro, el escamoso' no ha dejado de actuar. Sin embargo, hasta septiembre de 2020 no ha participado en ninguna producción televisiva, por lo que sus trabajos más recientes fueron la telenovela 'Un bandido honrado' (2019) y la serie 'Bolívar: Una lucha admirable' (2019).