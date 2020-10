Los memes más divertidos del regreso de ‘Pedro, el escamoso’

Twitter: @p_el_escamoso

En entrevista con EL TIEMPO, Varoni recordó a 'Pedro Coral' como “un tipo tierno, no bobo, no tonto, alguien bueno, muy dulce, que la embarraba. Nunca sabía en qué se metía, pero necesitaba quedar bien con la gente, era una vaina muy jodida, y él, de verdad, no lo podía evitar”.