Actrices de 'Pedro, el escamoso' no podían verse por Gregorio Pernía

En la primera parte de la famosa telenovela ‘Pedro, el escamoso’, transmitida entre el año 2001 y el 2003 por ‘Caracol Televisión’, dos actrices que hacían parte del rodaje no se podían ni ver y no se soportaban en la vida real debido al actor Gregorio Pernia.



Se trata de las actrices colombianas Andrea Guzmán, de 43 años, quien interpretó a Yadira del Pilar Pacheco y Marcela Mar, de 42 años, quien interpretó a Mayerli del Carmen Pacheco, ambas hijas de doña Nidia.



En 2020, Andrea Guzman contó a la revista ‘Vea’ que no se llevaba para nada bien con su compañera de producción ya que su relación con Pernía finalizó cuando él conoció a Marcela.



Guzman recordó que sostuvo un noviazgo con el actor, de 50 años, quien primero fue su mejor amigo y la apoyó en varios momentos difíciles. Sin embargo, esto acabó cuando Pernía comenzó una relación sentimental con Mar, la cual duró 6 años.



“Él conoció a Marcela y, literalmente, me dejó por ella. El ego en esa época hacía de las suyas, así que yo no podía ni ver a Marcela, y seguramente ella a mí tampoco”, contó Andrea para la revista.



Luego, la actriz se enteró que trabajaría junto a Mar en ‘Pedro, el escamoso’ y, aún peor (para ella), tenía que interpretar a su hermana. A pesar de su mala relación, se trataron de la manera más profesional posible y sacaron adelante su trabajo en la telenovela.



Andrea Guzmán y Marcela Mar como hermanas en 'Pedro, el escamoso'. Foto: Caracol Televisión

De acuerdo a lo que cuenta Andrea, esta experiencia le enseñó a no juzgar a las personas antes de conocerlas, ya que, más adelante se dio cuenta que Marcela era una mujer “encantadora”.



De hecho, en redes sociales ha quedado en evidencia que ahora las actrices se llevan mejor que nunca e, incluso, mantienen una amistad.



Hace poco Andrea subió una fotografía de la época en la que trabajaban en ‘Pedro, el escamoso’ con la que le deseaba un feliz cumpleaños a Marcela Mar. “Ahora estamos más fuertes, bellas y poderosas”, escribió junto a la instantánea.



Andrea Guzmán felicitó a Marcela Mar por su cumpleaños. Foto: Captura de pantalla

Por su parte, Marcela Mar, quien quedó embarazada de Pernía cuando tenía 21 años, contó al programa ‘Se dice de mí’, de ‘Caracol Televisión’, que “fue un flechazo bastante rápido, en un momento en el que mi mamá se separa de mi padrastro y decide irse a Estados Unidos. Yo conocí a Gregorio y una de las cosas que me cautivó de él era que me daba la sensación de seguridad”.



Ambos tuvieron a su hijo Emiliano y duraron un tiempo viviendo juntos en un “apartamento precioso, al frente del mar”, en Miami, en donde se sostenían vendiendo rosas. De igual manera, eran novios mientras ella actuó en 'Pedro, el escamoso' y él en ‘Yo amo a Paquita Gallego’.



Sin embargo, la relación finalizó después de que se deteriorara, en gran parte por sus proyectos profesionales.

