Desde que se conoció la noticia de que ‘Pedro, el escamoso’ tendría segunda parte, varios de sus seguidores se han vuelto a interesar por sus protagonistas y quieren saber que ha sido la vida de ellos desde que terminó la producción en el 2003.



Uno de los personajes más queridos de esta telenovela fue ‘Pastor Gaitán’ que fue interpretado por el actor Álvaro Bayona. Este era un hombre de 46 años que era envidioso y chismoso. Vivía enamorado de Pedro y lo perseguía todo el tiempo. Además, aprovechaba su condición de jefe para acosarlo.

‘Pastor Gaitán’ solo tenía una amiga que era la secretaria y era igual a él. Por otro lado, vivía con su mamá, quien le controlaba todo y era confidente de César Luis Freydell, dueño de la empresa en la que trabajaba.



“Ese personaje lo recuerdo con mucho cariño, me permitió interpretar un modo de vivir distinto. La construcción de este personaje fue basada en el respeto por la condición sexual de otra persona. En cuanto a mi peluquín, no fue hecho por cualquiera, me lo hizo un experto en estos temas, estaba muy bien elaborado. En cuanto a Miguel Varoni, disfruté trabajar con él porque es un compañero de trabajo muy bueno, nos entendimos muy bien”, le comentó Bayona en el 2020 al canal ‘Caracol’.



La interpretación de Bayona en este personaje fue bastante alabada y en el 2002 ganó el premio TV y Novelas como ‘Mejor Actor de Reparto’.

¿Cómo luce actualmente ‘Pastor Gaitán’?

Hoy en día, Álvaro Bayona tiene 62 años y desde que participó en ‘Pedro, el escamoso’ ha logrado crear una gran trayectoria en el cine, teatro y en la televisión. Según su perfil en ‘Imdb’, ha participado en 46 proyectos como actor de reparto.



Algunos de estos son: ‘A mano limpia’ (2010-2013), ‘Los Graduados’ (2014), ‘Azúcar’ (2016), Te la dedico (2022). Sin embargo, en el medio ya mencionado destacan que es reconocido por: ‘La viuda de blanco’ (1996 -1997), ‘Pedro, el escamoso’ (2001), ‘Como Pedro por su casa’ (2003) y por la película ‘With the lips Closed’ (2015).



Por otro lado, Bayona se ha destacado en el teatro en obras cómo: ‘La bella y las bestias (2003), La tempestad (2007) y ‘Cállate y escribe’ (2014) . Actualmente, los televidentes lo pueden en la televisión participando del reality ‘MasterChef Celebrity’ del canal ‘RCN’.



En cuanto a su vida personal, el intérprete de ‘Pastor Gaitán’ se encuentra casado con Aira Henao y como fruto de su amor tuvieron un hijo llamado Matias, quien actualmente tiene 18 años.

