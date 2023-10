Pedro el Escamoso: así luce Miguel Varoni y Sandra Reyes en la actualidad

'Pedro el escamoso' es una las telenovelas más vistas de la televisión Colombia. Para la sorpresa de muchos, esta tendrá una secuela que mostrará las aventuras de Pedro Coral, 20 años después.



Incluso, Caracol Televisión en un comunicado confirmó que ya se está grabando esta nueva serie y que se estrenará 2024. Además, publicaron un corto video en el que se logra ver a Miguel Varoni, quien interpreta a Pedro Coral, haciendo su famoso baile.

Esta nueva historia narrará el regreso de Coral a Colombia y ahí se encuentra con la mujer que lo hizo suspirar, Paula Dávila, que fue interpretada por Sandra Reyes. Algunos fans están impacientes por saber como lucen estos actores en la actualidad, en ese sentidos le mostraremos como se ven los dos actores principales.



Miguel Varoni

Cuando se grabó 'Pedro, el Escamoso' por primera vez, Varoni tenía 35 años, en ese sentido su físico ha cambiado bastante. En el 2022, el actor enseñó que había adelgazado bastante y se iba a someter a un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, sus fans no reaccionaron de la mejor forma, pues lo criticaron y comentaron que no se veía saludable.



Luego de esto, Varoni aseguró que estaba bien de salud y que no tenían nada de que preocuparse. Ahora bien, en el adelanto que publico Caracol, se le puede ver luciendo el corte característico del personaje. Además, mostró sus más populares pasos de baile que son: 'la base', 'el pasito pa’ lante, el pasito pa’ atras', 'la colita', entre otros.

Sandra Reyes

La actriz recientemente participó en la novela “Ventino: El Precio de la Gloria”, y ahora también aparece en la bionovela del ciclista Rigoberto Urán, en la que interpreta el papel de la mamá del pedalista, Aracely.



Hace unos meses también se confirmó su participación en la segunda temporada de 'Pedro El Escamoso”, sin embargo, todavía no han salido avances de como luce su personaje en la actualidad, pero se puede ver que con el paso de los años su físico ha sufrido algunos cambios.



Por otro lado, la actriz, en los últimos meses, fue polémica al comentar que había tenido una experiencia con extraterrestres. Además, en su cuenta de Instagram se define como una “hippie - recordatriz de bruja“, y comparte frases motivacionales y fotografías cotidianas de la naturaleza.

