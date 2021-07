Alina Lozano contó su dura experiencia tras salir de UCI por covid-19

La actriz colombiana Alina Lozano, recordada por su participación en famosas producciones como 'Pedro El Escamoso' y 'Pa' quererte', publicó dos video en su cuenta de Instagram en los que habla de su dura experiencia tras estar hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos (UCI) por covid-19.



En el primero, conectada a oxígeno y en la camilla del hospital donde se recupera, la actriz dijo ser "una sobreviviente más" y narró los difíciles momentos que vivió durante varios días. "Ahora que salí de la UCI, en franca recuperación, quiero compartir mi experiencia, lo devastadora que es esta enfermedad, lo duro, lo derrotante (sic)".



Lozano dijo que después de esto "hay que volver a estrenar la vida. ¡Volver a nacer!", aunque confesó: "pensé que no lo iba a lograr. No soy ninguna mujer fuerte, la verdad. Hubo momentos en que dije ‘era el tiempo que tenía que estar acá’, pero, bueno, parece que se decidió otra cosa. Se decidió un segundo tiempo para Alina Lozano".



Sobre las consecuencias en su cuerpo, relató que perdió alrededor de siete kilos de masa muscular y que en el proceso los médicos tuvieron que acostarla boca abajo por largos periodos para lograr reducir la afectación en sus pulmones: "Duro, les cuento. Berraco", contó.



La actriz agradeció al personal de salud que la atendió y aseguró que gracias a su ayuda y a la de familiares y amigos pudo tomar fuerzas para salir de esta situación.



"Esto es tan berraco, que uno dice ‘no puedo sufrir más’, pero está tu familia llamándote a la vida. Este aprendizaje, lindo compartirlo. Hay muchas personas que diariamente se mueren (…) Siento que en algún momento la covid-19 te dice: ‘la bolsa o la vida’. Es un atracador que te dice eso a ver qué vas a responder", relató.



Lozano, de 52 años de edad y quien no había recibido la vacuna contra el virus por una ‘culebrilla’, publicó en las últimas horas un segundo video. En este ya no se le ve conectada a oxígeno, pues, según dijo, ha evolucionado satisfactoriamente su saturación y recuperación (Siga leyendo: Oxímetro y coronavirus: ¿qué es y cuánto es lo normal en la medición?).



La recordada actriz invitó a sus seguidores a no bajar la guardia con los cuidados y aseguró que espera que su caso sirva de ejemplo para otros, pues "en dos días mi deterioro fue terrible".



