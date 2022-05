No es la primera vez que surgen rumores sobre la manera en que Yailin ‘la más viral’, actual novia del reggaetonero Anuel AA, actúa de manera incómoda cuando algo a su alrededor se relaciona con Karol G, famosa artista que mantuvo una relación con el puertorriqueño por tres años.

Ahora, antes de realizar su presentación en un club ubicado en Estados Unidos, el lugar escribió un comunicado oficial que leía: “Muy buenas noches queridos clientes, escribiéndoles para informarles que como medida de seguridad por el día de hoy para la fiesta de Yailin, no les será permitida la entrada a las personas que estén usando pelucas de colores”.



Se especula que la extraña petición tenga relación con Karol G, debido al color azul del cabello de la artista. Además, en varias ocasiones sus fanáticos han decidido apoyar a la cantante colombiana poniéndose una peluca azul, como fue el caso de Coachella, donde varias personas del público portaban el cabello azul en apoyo a la ‘Bichota’.

A pesar de la advertencia, una de las seguidoras de la influencer dominicana decidió llevar una peluca y no se le permitió el ingreso, por lo que reportó la situación en sus redes sociales: “A mí me acaban de sacar por mi peluca, yo fui como fan a ver a Yailin y me dijeron que no podía estar ahí, que yo tenía que salir porque la señorita Yailin dijo que ella no iba a cantar sí había alguna mujer con peluca de este color, o sea azul”.



Además, agregó: “Yo pagando con mi dinero, voy a verla como fan y me sacan por mi peluca, es increíble”, relató la mujer con evidente molestia.

Los seguidores de ambas artistas no pasaron por alto el momento y varias personas comentaron sobre cómo la actual pareja de Anuel AA pareciera no “superar” su antigua relación con Karol G.

