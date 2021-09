El antes y el después del elenco de ‘Pecados Capitales’

'Pecados Capitales' es una telenovela colombiana emitida entre 2002 y 2003. Fue protagonizada por Frank Ramírez, Robinson Díaz, Marcela Carvajal, Patricia Castañeda, María José Martínez y Patrick Delmas.



(Lea también: Antes y después de Carlos Torres, protagonista de la ‘Reina del Flow').

La famosa producción tuvo 162 capítulos, que fueron emitidos por el canal ‘Caracol’. Y aunque su estreno se dio hace 19 años, para sorpresa de los televidentes, reapareció en la plataforma de streaming Netflix, ocupando nada más y nada menos que uno de los primeros lugares en el 'top' 10 de producciones más vistas en Colombia.

El argumento de la popular historia cautivó a más de un televidente. Narra los entramados detrás de la reclamación de una herencia y la búsqueda del 'heredero predilecto' de una familia adinerada.



'Evaristo', personaje interpretado por Frank Ramírez, es un millonario desahuciado que no ve a su familia desde hace 40 años y, con la muerte encima, debe repartir su fortuna entre sus parientes. Por esta razón, decide 'jugar' con ellos durante un año.



(Siga leyendo: 'What’s up?': así lucen los protagonistas de Scary Movie tras 21 años).



El hombre decide fingir su muerte y hace llamar a todos sus parientes.



En la lectura del testamento se pone como condición que, para obtener parte de la herencia, deben convivir en la mansión Salinas por 365 días. Lo que no saben ellos es que 'Evaristo' los estará observando desde las sombras.



¿Qué hacen hoy en día algunos de los actores más queridos de la destacada producción?

Robinson Díaz

Facebook Twitter Linkedin

Robinson Díaz interpretó a 'Gilberto Ramírez' en 'Pecados Capitales'. Foto: Caracol Televisión / Instagram: @robinsondiazu

El reconocido actor Robinson Díaz interpretó el papel de 'Gilberto Ramírez', más conocido como ‘El mago kandú’.



Él es el esposo de una sobrina de 'Evaristo', a quien le cuesta encajar en la convivencia diseñada por el millonario, ya que su estilo de vida es un tanto distinto al de los demás integrantes de la familia. Pese a eso, con su simpatía y buen humor logra llevársela bien con todos.



Robinson Díaz tiene 55 años y sigue ejerciendo su carrera en la actuación. Ha participado en telenovelas como ‘El señor de los cielos’ (2013-2020), ‘Tiro de gracia’ (2015) ‘El cartel de los Sapos’ (2009) y ‘Vecinos’ (2008).



El año pasado actuó en la obra ‘Wenses y Lala’ junto a Adriana Arango, su esposa, con quien llevan 17 años de casados.

En 2020 fue ganador a Mejor actor en los premios ‘Atrápalo Awards’ por su papel en la obra de teatro ‘La dama de negro’.

Juan Ángel

Facebook Twitter Linkedin

Juan Ángel encarnó a 'Alberto Salinos' en 'Pecados Capitales'. Foto: Caracol Televisión / Instagram: @juanangelactor

Juan Ángel encarnó a 'Alberto Salinos', uno de los sobrinos de 'Evaristo'. En la telenovela representaba el pecado de la avaricia, pues su mayor felicidad era acumular dinero. Por ello siempre intentaba sacar a los demás de la herencia.



Este actor, de nacionalidad colombo-española, es un reconocido director y dramaturgo.



(Lea también: Legalmente Rubia: 20 años después, así lucen sus protagonistas).



Ha permanecido activo en la televisión colombiana con producciones como ‘Infiltrados’ (2011), ‘Garzón’ (2018), ‘Bolívar’ (2019), y ‘El robo del siglo’ (2020).



Hace poco hizo de moderador en el seminario ‘Webinar, Museo del futuro’, en el cual se habló de cultura, gestión cultural y equidad.

Constanza Duque

Facebook Twitter Linkedin

Constanza Duque interpretó a 'Hortensia Salinas' en 'Pecados Capitales'. Foto: Caracol Televisión / Instagram: @constanzaduqueac

La famosa actriz interpretó a 'Hortensia Salinas', sobrina de 'Evaristo'. Esta mujer encarna el pecado de la ira, pues guarda odios y rencores del pasado.



Sigue vigente en su carrera como actriz. De hecho, hace poco actuó en ‘Fábula de confinamiento’ (2021).



Constanza Duque es una mujer con mucho movimiento en sus redes sociales: cuenta con más de 11 mil seguidores y tiene una experiencia de más de 30 años en las artes escénicas.

Fernando Arévalo

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Arévalo interpretó a 'Aníbal Uribe' en 'Pecados Capitales'. Foto: Caracol Televisión / Instagram: @fernando_arevalog

El icónico actor Fernando Arévalo encarnó a 'Aníbal Uribe', esposo de 'Hortensia Salinas'. Se le reconoce en su papel de perezoso, pues en la telenovela es un hombre que prefiere viajar y evitar responsabilidades.



(Le recomendamos: Carmen Villalobos, Ricardo Montaner y los famosos que cambiaron su nombre).



Querido por los colombianos, Arévalo es reconocido por ser uno de los pioneros en la televisión del país. Su carisma y talento lo han llevado a participar en diferentes producciones.



Ha estado en telenovelas de talla internacional como ‘La ley del corazón 2’ (2019), ‘Paraíso Travel’ (2018), y ‘La niña’ (2016).



Hace poco publicó una fotografía en lo que sería el capítulo final de ‘Lala's spa’, una telenovela emitida por el canal ‘RCN’ durante este año.

Claudia Liliana González

Facebook Twitter Linkedin

'Teresa Salinas' fue caracterizada por Claudia Liliana González en 'Pecados Capitales'. Foto: Caracol Televisión / Instagram: @claudialiligon

‘La pecosa’ o la envidiosa 'Teresa Salinas' fue caracterizada por Claudia Liliana González. En la telenovela era la sobrina de 'Evaristo' y esposa de 'Gilberto Ramírez'.



La actriz es reconocida por su reciente participación en ‘La ley del corazón’ (2017) e ‘Hilos de Sangre Azul’ (2016).



El 16 de febrero de 1996 recibió el diploma profesional en Arte Dramático y desde ese momento se hizo un lugar en la televisión colombiana.

Patricia Castañeda

Facebook Twitter Linkedin

Patricia Castañeda interpretó el papel de 'Caridad González' en 'Pecados capitales' Foto: Caracol Televisión / Instagram: @patricia_castanedag

Patricia Castañeda interpretó el papel de 'Caridad González', quien, junto con su mamá 'Felicia', son las únicas que saben que 'Evaristo' está con vida.



Las últimas telenovelas en las que estuvo fueron ‘Nadie me quita lo bailao’ (2018) y ‘Débora, la mujer que desnudó a Colombia’ (2018).



El año pasado anunció que participará en ‘Mil colmillos’ una serie original de HBO que se estrenará este año.



(Le puede interesar: Estrellas de cine y televisión que ahora tienen un trabajo del común).

La plataforma de streaming HBO confirmó que cerca de 100 producciones originales de Latinoamérica harían parte del selecto catálogo.

Patrick Delmas

Facebook Twitter Linkedin

Patrick Delmas encarnó a 'Philippe Dupont' en 'Pecados Capitales'. Foto: Caracol Televisión / Instagram: @patrickdelmas

Este actor encarnó a 'Philippe Dupont', un joven de 18 años que entra en la familia porque 'Evaristo' lo toma como protegido al ver su tenacidad para vivir.



Patrick Delmas es uno de los actores más recordados del elenco, pues era uno de los galanes en la televisión colombiana.



Actuó en producciones recientes como ‘La ley secreta’ (2018), ‘Distrito Salvaje’ (2019) y ‘Pa’ quererte’ (2021), pero es sumamente recordado por su papel de 'Michel' en 'Betty, la fea'.



Es un colombo-francés con gran reconocimiento. En la actualidad publica frases motivacionales en su cuenta de Instagram. De esta manera conecta con sus seguidores.

Actores fallecidos

Facebook Twitter Linkedin

Frank Ramírez y Teresa Gutiérrez, actores que partieron de este mundo. Foto: Fernando Ariza. Archivo EL TIEMPO / Archivo Particular

Algunos actores fundamentales del elenco han fallecido a lo largo de los años. Ellos son:



-Frank Ramírez, quien interpretó a 'Evaristo Salinas'. Murió a los 76 años por un cáncer.



-Teresa Gutiérrez encarnó a 'Doris Salinas', una anciana de 70 años un tanto soberbia. Esta actriz murió el 9 de marzo de 2010.



-Chela del Río, quien interpretó a la leal ama de llaves, murió a los 80 años, en agosto de 2010, después de varias complicaciones a raíz de una operación de rodilla.



Estos actores se volvieron iconos en Colombia y siempre destacaron por su talento y originalidad.

Más noticias

- Diez romances que pasaron del cine a la vida real

- Las parejas actuales de los protagonistas de 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre'

- Se especula fecha e invitados a la boda de Belinda y Christian Nodal

Tendencias EL TIEMPO