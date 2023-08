Hoy en día, las mascotas son otro miembro más de la familia. Ya es aceptado y celebrado que perros y gatos duerman en camas y acompañen a sus dueños en sus actividades diarias dentro de las cuatro paredes del hogar. Sin embargo, es difícil imaginar hacer las mismas cosas con un caballo.



Pues este pequeñín, llamado “Peabody”, lo logró. Según su dueña, Faith San Severino, Peabody, que pesaba menos de 9 kilogramos, era el caballo más pequeño del mundo a su edad.

Peabody fue abandonado por su progenitora al nacer, pues, por su pequeña estatura, no alcanzaba la ubre de su madre para alimentarse. Además, por sus mutaciones, era sordo, no podía comer porque su mandíbula estaba desencajada, no podía caminar porque sus patas estaban torcidas, y, como si fuera poco, pensaron que era ciego, así que un veterinario sugirió sacrificarlo.



Pero Faith tuvo otros planes. La mujer estadounidense, que entrena mini caballos para ser animales de terapia en su fundación ‘The Faithful Friends’, adoptó a Peabody con apenas 2 días de edad y se decidió a ayudarlo a vivir.

En la fundación le consiguieron unos zapatos especiales para alinearle las piernas y lo alimentaron hasta que su cabeza creció y su mandíbula se reubicó. Además, descubrieron que sus ojos funcionaban perfectamente y que, por encima de todo, tenía ganas de vivir.



El mini equino vivió su vida correteando a sus tres hermanos perros en la casa de su dueña y, por la ternura que generaba, se volvió viral en TikTok. Incluso tuvo una aparición en el show de Kelly Clarkson.

Pero no todo fue perfecto. Peabody, por las complicaciones generadas por su condición, falleció el 14 de septiembre del 2021, con apenas alrededor de un año de edad.



Sin embargo, el mini animal fue una inspiración para muchos. Faith cuenta que una de sus pacientes de la fundación, que trata a veteranos y pacientes de Alzheimer, le dijo que ver a Peabody dando pasos más firmes cada día, la había inspirado a continuar sus fisioterapias, que había abandonado por falta de motivación.



Desde la muerte del mini caballo, la cuenta de TikTok de la fundación 'Faithful Minis' le publica tributos casi diariamente, en cuyos comentarios los internautas se reúnen para recordar a Peabody y el milagro que significó su vida.

