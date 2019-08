La ‘youtuber’ Pautips y la tormentosa vida de las estrellas de redes

Instagram: @matugarces

Matú Garcés es otra de las influenciadoras que sufrió depresión y además tuvo un trastorno alimenticio. En una de sus grabaciones, Garcés les confesó a sus seguidores que no tenía ninguna motivación para vivir y que llevaba sintiéndose mal durante mucho tiempo. “El año antepasado, creo, duré dos semanas sin comer. Fue una de las veces que más deprimida he estado en mi vida. Supongo que en ese momento simplemente no quería hacer nada que fuera bueno para mí. Entre esas cosas: comer. Obviamente estaba muy débil porque no había comida nada”. En el video, la joven también reconoció que buscó ayuda psicológica y motivó a quienes padecen la misma enfermedad para que también encuentren una solución.